Panevėžyje vieną gatvių užsimojo paversti išskirtinai pėsčiųjų zona

Panevėžio miesto savivaldybė jau ne vienerius metus svarsto įvesti mažos taršos zoną. Pirminė idėja buvo tokia zona paversti Elektros gatvę, kurią planuota atverti pėstiesiems bent savaitgaliais ar per miesto šventes.
Vis dėlto, kilus audringoms diskusijoms ir Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmams išsakius nuogąstavimus dėl planuojamų transporto priemonių ribojimų, imta svarstyti ir apie alternatyvas. Viena iš jų – būtent Respublikos gatvės atkarpa.
Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Miesto infrastruktūros skyriaus vedėjo Daliaus Vadlugos teigimu, konkretūs sprendimai dar nėra priimti. Darbo grupės posėdyje, skirtame mažos taršos zonų planui, Respublikos gatvės pavertimo pėsčiųjų bulvaru idėja buvo išsakyta kaip viena iš alternatyvų.
Svarbu paminėti, kad Panevėžio miesto savivaldybės taryba, atsižvelgdama į verslo bendruomenės siūlymus ir numatomus teisės aktų pakeitimus, birželio pabaigoje pritarė Mažos taršos zonos įgyvendinimo veiksmų plano parengimo atidėjimui iki 2025 m. spalio 1 d. Šis sprendimas susijęs su Lietuvos Respublikos Vyriausybėje parengtu nutarimu dėl Alternatyviųjų degalų įstatymo pataisų. Jei pataisos bus priimtos, savivaldybėms bus suteikta teisė, o ne pareiga nustatyti mažos taršos zonas.
Verslas palaiko
Naujienų portalo JP kalbinti šioje zonoje veikiantys verslininkai palaiko idėją paversti Respublikos gatvės atkarpą pėsčiųjų bulvaru.
Bendrovės „Senvagė rezidencija“ vadovas Romualdas Lukšas teigia, kad pėsčiųjų bulvaras turėtų teigiamą poveikį.
„Mūsų nuomone, tai būtų naudinga, nes Respublikos gatvė – viena tų, kuria kasdien praeina ypač daug žmonių, – teigia R.Lukšas. – Pėsčiųjų bulvaras leistų žmonėms jaustis geriau ir saugiau. Šiuo metu automobiliai užstoja vitrinas, o gatvės atvėrimas pėstiesiems pagerintų matomumą“.
Anot jo, tai neturėtų trukdyti ir bendram automobilių eismui, nes šalia yra J.Urbšio gatvė, kurią galima naudoti kaip alternatyvą.
„Šiauliai ir Vilnius jau turi sėkmingai veikiančių pėsčiųjų takų, todėl, manau, kad ir mūsų mieste reikia tokių erdvių, kur būtų galima mėgautis pasivaikščiojimu. Manome, kad verslui tai netrukdytų, gal net padėtų“, – svarsto R.Lukšas.
Puiki idėja su viena išlyga
Teigiamai idėją paversti Respublikos gatvės atkarpą pėsčiųjų taku vertina ir kavinės „Kavalierius“ vadovas Justinas Dalinda.
Jis taip pat stebi didelį žmonių poreikį pasivaikščioti gatve, o pėsčiųjų zona leistų šioje gatvėje esančioms kavinėms ir barams plačiau išdėlioti staliukus.
„Palaikau šią idėją, tačiau svarbu išspręsti automobilių statymo klausimą, – pabrėžia vadovas. – Žmonės vargu ar ateis pėsčiomis, greičiausiai atvyks automobiliu, tad turi būti, kur jį patogiai palikti, kad būtų galima mėgautis pasivaikščiojimu visa gatve. Išsprendus šį klausimą, manau, būtų labai gera idėja“.
Verslui, pasak J.Dalindos, neturėtų kelti sunkumų.
„Maisto prekių tiekimas nuo to nenukentėtų, nes per J.Urbšio ir Kranto gatves galima įvažiuoti į vidinį kiemą. Nematau jokių problemų ar sunkumų, verslas nuo to nenukentėtų“, – įsitikinęs verlsininkas.
Tai – istorinė gatvė
Respublikos gatvėje esančio J.Masiulio knygyno savininkė Karolina Masiulytė-Paliulienė optimistiškai vertina pokyčius ir tikisi, kad pėsčiųjų zona paskatins daugiau žmonių vaikščioti su šeimomis. Nors pripažįsta galimus automobilių statymo apribojimus, ji viliasi, kad savivaldybė pasirūpins papildomomis aikštelėmis.
K.Masiulytė-Paliulienė pabrėžia Respublikos gatvės kaip istorinio kampelio unikalumą, jungiantį seniausią knygyną su moderniausiu „Stasys Museum“.
„Toje pačioje gatvėje yra moderniausias muziejus Lietuvoje („Stasys Museum“) ir seniausias knygynas Lietuvoje. Tai nuostabu. Ateitis ir praeitis gyvena toje pačioje gatvėje. Be to, čia pat įsikūręs Kraštotyros muziejus, Dailės galerija, teatras „Menas“, Lėlių vežimo teatras. Puikiai galima suplanuoti dieną pasivaikščiojimui ir aplankymui. Tai labai specifinė gatvė, ir aš esu „už“, – teigia K.Masiulytė-Paliulienė.
Pokyčiai turi būti apgalvoti
Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmų generalinis direktorius Visvaldas Matkevičius pabrėžia, kad galimas Respublikos gatvės pavertimas pėsčiųjų bulvaru turi pagerinti verslo sąlygas, o ne jas pabloginti. Anot jo, jei gatvė bus uždaryta, būtina spręsti privažiavimo ir prekių pristatymo klausimus, nes kai kuriems verslams tai būtų problematiška. Iškils problemų ir dėl maisto išvežimo paslaugų populiarumo, nes žmonėms teks eiti toli nuo automobilių.
V.Matkevičius akcentuoja, jog visa ši zona turi būti tvarkoma kompleksiškai, neapsiribojant vien tik gatvės remonto darbais ir tiesioginio tako į „Stasys Museum“ idėja.
Jis taip pat atkreipia dėmesį, kad, siekiant įgyvendinti šį projektą, reikia turėti šimtaprocentinį patvirtinimą dėl antrosios muziejaus dalies statybos, antraip gatvės remontas prieš muziejaus statybą vėl viską sujauktų. Kitas svarbus aspektas – automobilių statymo problemos: būtina rasti sprendimą, kur bus statomi automobiliai.
„Mūsų pozicija aiški – mes visada atstovausime ir ginsime verslo interesus, jei bus bloginamos jų veiklos sąlygos“, – apibendrina Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmų generalinis direktorius.
Kviečiama į dialogą
Suprasdama, kad tokie pokyčiai reikalauja išsamaus dialogo, Panevėžio plėtros agentūros „Panevėžys NOW“ komanda kviečia šioje gatvėje veikiančius ar planuojančius kurtis verslus į bendrą susitikimą-diskusiją. Susitikimai planuojami liepos pabaigoje – rugpjūčio pradžioje. Tikimasi kartu ieškoti sprendimų, dalintis įžvalgomis ir aptarti kitų miestų patirtis, siekiant sukurti gyvą, patrauklią ir įtraukiančią miesto dalį.