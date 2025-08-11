Žinios, kurios šviečia.
Pašėlusios beteisio 17-mečio BMW vairuotojo gaudynės Lenkijoje: sudaužyti policijos automobiliai, sužeisti pareigūnai

2025 m. rugpjūčio 11 d. 18:44
Lrytas.lt
Lenkijos policija paviešino istoriją apie dramatiškai vykusias beteisio 17-mečio jaunuolio gaudynes, kuomet automobiliu BMW sprukdamas nuo pareigūnų jis sudaužė du policijos automobilius ir tik tada buvo sulaikytas. Per incidentą buvo sužeisti keli pareigūnai.
Kaip skelbia Lenkijos policija, dabar 17-mečiui gresia iki penkerių metų laisvės atėmimo bausmė. 
Incidentas įvyko Pakarpatės vaivadijoje praėjusią savaitę. Trečiadienį prieš vidurnaktį Pševorsko mieste (lenk. Przeworsk - miestas Lenkijos pietryčiuose, Pakarpatės vaivadijoje, į rytus nuo Žešuvo, apskrities centras – red. past.). Čia kelių policijos pareigūnai bandė sustabdyti ir patikrinti automobilio BMW vairuotoją. Tačiau automobilio vairuotojas nereagavo į reikalavimus sustoti, ignoravo policijos garso bei šviesos signalus ir bandė pasprukti.
Prasidėjo gaudynės, į jas įsijungė daugiau policijos ekipažų. Bėglys tiesiu keliu spruko apie 15 km iki miestelio Viebžna (lenk. Wierzbna – red. past.). Čia policijos pareigūnai bėgliui bandė užblokuoti kelią, tačiau šis kaktomuša trenkėsi į policijos automobilį.
Atsitrenkęs į policijos automobilį, BMW vairuotojas atbuline pavara bandė sprukti toliau, tačiau rėžėsi į kitą iš paskos važiavusią policijos mašiną.
Atsitrenkęs į antrą policijos automobilį, BMW vairuotojas iššoko iš savo mašinos ir bandė pabėgti pėsčiomis, tačiau po trumpų gaudynių buvo sučiuptas.
Paaiškėjo, kad BMW vairavo beteisis 17-metis iš netoliese esančio nedidelio miestelio. Po apylinkes jis važinėjosi techniškai netvarkingu automobiliu. 
Į įvykio vietą buvo iškviestos greitosios pagalbos medikai. Jų prireikė keliems per incidentą sužeistiems policijos pareigūnams, kurie buvo nugabenti į ligoninę.
Sulaikytasis įtariamasis buvo uždarytas į areštinę, o penktadienį prokurorai prieš paleisdami į laisvę jam skyrė policijos priežiūrą, piniginį užstatą ir uždraudė be leidimo išvykti iš šalies.
17-mečiui gresia iki penkerių metų laisvės atėmimo bausmė. 
