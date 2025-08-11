Pašėlusios beteisio 17-mečio BMW vairuotojo gaudynės Lenkijoje: sudaužyti policijos automobiliai, sužeisti pareigūnai

Kaip skelbia Lenkijos policija, dabar 17-mečiui gresia iki penkerių metų laisvės atėmimo bausmė.
Incidentas įvyko Pakarpatės vaivadijoje praėjusią savaitę. Trečiadienį prieš vidurnaktį Pševorsko mieste (lenk. Przeworsk - miestas Lenkijos pietryčiuose, Pakarpatės vaivadijoje, į rytus nuo Žešuvo, apskrities centras – red. past.). Čia kelių policijos pareigūnai bandė sustabdyti ir patikrinti automobilio BMW vairuotoją. Tačiau automobilio vairuotojas nereagavo į reikalavimus sustoti, ignoravo policijos garso bei šviesos signalus ir bandė pasprukti.
Prasidėjo gaudynės, į jas įsijungė daugiau policijos ekipažų. Bėglys tiesiu keliu spruko apie 15 km iki miestelio Viebžna (lenk. Wierzbna – red. past.). Čia policijos pareigūnai bėgliui bandė užblokuoti kelią, tačiau šis kaktomuša trenkėsi į policijos automobilį.
Atsitrenkęs į policijos automobilį, BMW vairuotojas atbuline pavara bandė sprukti toliau, tačiau rėžėsi į kitą iš paskos važiavusią policijos mašiną.
Atsitrenkęs į antrą policijos automobilį, BMW vairuotojas iššoko iš savo mašinos ir bandė pabėgti pėsčiomis, tačiau po trumpų gaudynių buvo sučiuptas.
Paaiškėjo, kad BMW vairavo beteisis 17-metis iš netoliese esančio nedidelio miestelio. Po apylinkes jis važinėjosi techniškai netvarkingu automobiliu.
Į įvykio vietą buvo iškviestos greitosios pagalbos medikai. Jų prireikė keliems per incidentą sužeistiems policijos pareigūnams, kurie buvo nugabenti į ligoninę.
Sulaikytasis įtariamasis buvo uždarytas į areštinę, o penktadienį prokurorai prieš paleisdami į laisvę jam skyrė policijos priežiūrą, piniginį užstatą ir uždraudė be leidimo išvykti iš šalies.
17-mečiui gresia iki penkerių metų laisvės atėmimo bausmė.
LenkijagaudynėsBMW avarija
Rodyti daugiau žymių