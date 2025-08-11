Žinios, kurios šviečia.
Savaitės lakstūno titulas Kauno apskrityje praėjusią savaitę atiteko BMW vairuotojai – greičiausiai neteks teisių

2025 m. rugpjūčio 11 d. 13:40
Kauno apskrities VPK
Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos skyriaus pareigūnai, siekdami užtikrinti saugumą kelyje, praėjusią savaitę, rugpjūčio 4 – 10 dienomis, toliau tikrino, kaip eismo dalyviai laikosi Kelių eismo taisyklių. Per savaitę Kelių policijos pareigūnai mobiliaisiais greičio matavimo prietaisais užfiksavo 712 greičio viršijimo atvejų.
Šį kartą savaitės lakstūnas užfiksuotas rugpjūčio 6 d. apie 13 val. 45 min. Automobilis BMW, vairuojamas moters (gimusi 1993 m.), Jonavos r., kelyje Jonava-Meškoniai, kur maksimalus greitis siekia 50 km/val., skriejo 103 km/val. greičiu. Vairuotojai surašytas administracinio nusižengimo protokolas.
Lrytas primena, kad pagal Lietuvoje galiojančius įstatymus, vairuotojai, greitį viršiję daugiau nei 50 km/val., kuriam laikui netenka teisės vairuoti.
Rugpjūčio 9 d. apie 16 val. 40 min. Kaune, Panerių g., policinės priemonės vykdymo metu sustabdytas automobilis BMW, kurį vairavo girtas vyras (gim. 1984 m.). Vairuotojui nustatytas vidutinis girtumo laipsnis – 1,54 prom.
Praėjusią savaitę Kelių policijos pareigūnai ir toliau vykdė policines priemones, skirtas girtiems vairuotojams ir kitiems KET pažeidimams išaiškinti. Jų metu policijos pareigūnai Kaune, Kauno ir Jonavos rajonuose patikrino daugiau nei 3,7 tūkst. transporto priemonių. Išaiškinta 13 girtų vairuotojų (girtumo laipsnis svyravo nuo 0,45 iki 1,54 prom.).
Girti vairuotojai rinkosi ir kitas transporto priemones, rugpjūčio 10 d. apie 14 val. Kaune, Dubravų g. ir Vyšnialaukio g., dviratį vairavo girtas vyras (gim. 1991 m.). Vairuotojui nustatytas vidutinis girtumo laipsnis – 1,66 prom.
Iš viso praėjusią savaitę Kauno apskrityje policijos pareigūnai nustatė ir 20 vairuotojų, kurie transporto priemones vairavo neturėdami tam teisės.
