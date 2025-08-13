Savaitės lakstūnų turi ir Latvija: prie Rygos greitį daugiau nei 100 km/val. viršijęs „Porsche“ vairuotojas liko be teisių

Kaip rašoma Latvijos policijos pranešime, praėjusį penktadienį, rugpjūčio 8 d., po 23 val. Valstybinės policijos Rygos regiono departamento Reagavimo biuro darbuotojai, vykdydami kasdienę eismo stebėseną, užfiksavo „Porsche“ vairuotoją, važiuojantį 211 km/val. greičiu Rygos – Ventspilio greitkelyje.
Policija atkreipia dėmesį, kad šioje konkrečioje atkarpoje, kur užfiksuotas pažeidimas, leistinas greitis yra 110 km/val. Tad vairuotojas greitį viršijo daugiau nei 100 km/val.
Pareigūnai automobilį sustabdė, „Porsche“ vairuotojui skirta 1 400 eurų bauda ir 12 mėnesių atimtas vairuotojo pažymėjimas.
Pagal Latvijoje galiojančius įstatymus, viršijus leistiną greitį daugiau nei 70 kilometrų per valandą, vairuotojams gresia bauda nuo 1 400 iki 2 000 eurų ir vairuotojo pažymėjimo atėmimas nuo 12 iki 36 mėnesių.