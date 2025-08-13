Žinios, kurios šviečia.
Lrytas Premium prenumerata vos nuo 1 Eur
Prenumeruoti
AutoRadaras

Savaitės lakstūnų turi ir Latvija: prie Rygos greitį daugiau nei 100 km/val. viršijęs „Porsche“ vairuotojas liko be teisių

2025 m. rugpjūčio 13 d. 19:37
Lrytas.lt
Savaitės lakstūnus keliuose fiksuoja ne tik Lietuvos, bet ir Latvijos policija. Štai praėjusią savaitę kaimyninėje šalyje kone labiausiai pasižymėjo vienas automobilio „Porsche“ vairuotojas, kurio skrydį pažeme Latvijos policija užfiksavo vaizdo medžiagoje. Sustabdytas automobilio vairuotojas liko be teisių.
Daugiau nuotraukų (1)
Kaip rašoma Latvijos policijos pranešime, praėjusį penktadienį, rugpjūčio 8 d., po 23 val. Valstybinės policijos Rygos regiono departamento Reagavimo biuro darbuotojai, vykdydami kasdienę eismo stebėseną, užfiksavo „Porsche“ vairuotoją, važiuojantį 211 km/val. greičiu Rygos – Ventspilio greitkelyje.
Policija atkreipia dėmesį, kad šioje konkrečioje atkarpoje, kur užfiksuotas pažeidimas, leistinas greitis yra 110 km/val. Tad vairuotojas greitį viršijo daugiau nei 100 km/val.
Pareigūnai automobilį sustabdė, „Porsche“ vairuotojui skirta 1 400 eurų bauda ir 12 mėnesių atimtas vairuotojo pažymėjimas.
Pagal Latvijoje galiojančius įstatymus, viršijus leistiną greitį daugiau nei 70 kilometrų per valandą, vairuotojams gresia bauda nuo 1 400 iki 2 000 eurų ir vairuotojo pažymėjimo atėmimas nuo 12 iki 36 mėnesių.
greičio viršijimasLatvijaPorsche

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.