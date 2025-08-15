Žinios, kurios šviečia.
Lrytas Premium prenumerata vos nuo 1 Eur
Prenumeruoti
AutoRadaras

Didelė avarija Lenkijos greitkelyje gali trikdyti lietuvių keliones – susidūrė 3 sunkvežimiai ir lengvasis automobilis, yra žuvusių

2025 m. rugpjūčio 15 d. 10:39
Lrytas.lt
Greitkelyje, nuo Lietuvos sienos vedančiame į Lenkijos sostinę Varšuvą per Lomžą, penktadienio rytą susidūrė 4 sunkvežimiai, tarnybos praneša apie žuvusį žmogų. Kelias dėl avarijos buvo ilgam uždarytas, eismas nukreiptas aplinkkeliais. Avarija galėjo sutrikdyti ir šia kryptimi važiuojančių lietuvių keliones.
Daugiau nuotraukų (12)
Kaip pranešė Ščučino (miestas Lenkijos šiaurės rytuose, Grajevo apskrityje, Palenkės vaivadijoje, nuo Lietuvos nutolęs apie 120 km važiuojant Lomžos link – red. past.) ugniagesiai, vienas žmogus žuvo per avariją ankstų penktadienio rytą greitkelyje S61, nuo Lietuvos vedančiame į Varšuvą per Lomžą.
Pasak ugniagesių, apie 4 val. 20 min. vietos laiku (5 val. 20 min. Lietuvos laiku) susidūrė trys sunkvežimiai ir lengvasis automobilis automobilis – pirminiais duomenimis, vieno sunkvežimio vairuotojas dėl gedimo trenkėsi į kitus automobilius.
„Eismas Lomžos kryptimi visiškai užblokuotas tarp nuvažiavimų į pietinę Elk (lietuviškai šis miestas vadinas Lukas – red. past.) miesto dalį ir Guty gyvenvietę (neprivažiavus Lomžos – red. past.). Eismo trikdžiai truks dar bent bent kelias valandas transporto priemonių, blokuojančių kelią“, – apie 10 val. ryto Lietuvos laiku pranešė vietos ugniagesiai.
„Pirminiai duomenys rodo, kad vieno iš automobilvežio vairuotojas sustojo dešinėje kelio pusėje pakeisti padangos. Kitų dviejų automobilvežių vairuotojai sustojo padėti. Jiems dirbant, sunkvežimis „Scania“ trenkėsi į stovinčias transporto priemones“, – sakė Grajevo policijos spaudos atstovė Sylwia Gosiewska, kurią cituoja portalas mylomza.pl.
Portalo teigimu, incidentas įvyko netoli Bečkovo miestelio, apie 110 km nuo Lietuvos sienos važiuojant Varšuvos link. Nuo Suvalkų važiuojantys lengvieji automobiliai nukreipiami aplinkkeliais per Grajevą ir Ščučyną. Sunkvežimių eismas Lomžos kryptimi yra visiškai sustabdytas.
avarijaLenkijaKelionės
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.