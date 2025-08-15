Didelė avarija Lenkijos greitkelyje gali trikdyti lietuvių keliones – susidūrė 3 sunkvežimiai ir lengvasis automobilis, yra žuvusių

Kaip pranešė Ščučino (miestas Lenkijos šiaurės rytuose, Grajevo apskrityje, Palenkės vaivadijoje, nuo Lietuvos nutolęs apie 120 km važiuojant Lomžos link – red. past.) ugniagesiai, vienas žmogus žuvo per avariją ankstų penktadienio rytą greitkelyje S61, nuo Lietuvos vedančiame į Varšuvą per Lomžą.
Pasak ugniagesių, apie 4 val. 20 min. vietos laiku (5 val. 20 min. Lietuvos laiku) susidūrė trys sunkvežimiai ir lengvasis automobilis automobilis – pirminiais duomenimis, vieno sunkvežimio vairuotojas dėl gedimo trenkėsi į kitus automobilius.
„Eismas Lomžos kryptimi visiškai užblokuotas tarp nuvažiavimų į pietinę Elk (lietuviškai šis miestas vadinas Lukas – red. past.) miesto dalį ir Guty gyvenvietę (neprivažiavus Lomžos – red. past.). Eismo trikdžiai truks dar bent bent kelias valandas transporto priemonių, blokuojančių kelią“, – apie 10 val. ryto Lietuvos laiku pranešė vietos ugniagesiai.
„Pirminiai duomenys rodo, kad vieno iš automobilvežio vairuotojas sustojo dešinėje kelio pusėje pakeisti padangos. Kitų dviejų automobilvežių vairuotojai sustojo padėti. Jiems dirbant, sunkvežimis „Scania“ trenkėsi į stovinčias transporto priemones“, – sakė Grajevo policijos spaudos atstovė Sylwia Gosiewska, kurią cituoja portalas mylomza.pl.
Portalo teigimu, incidentas įvyko netoli Bečkovo miestelio, apie 110 km nuo Lietuvos sienos važiuojant Varšuvos link. Nuo Suvalkų važiuojantys lengvieji automobiliai nukreipiami aplinkkeliais per Grajevą ir Ščučyną. Sunkvežimių eismas Lomžos kryptimi yra visiškai sustabdytas.