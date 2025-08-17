Žinios, kurios šviečia.
Perspėja grįžtančius iš pajūrio: autostradoje jau pradėjo formuotis spūstys

2025 m. rugpjūčio 17 d. 12:39
Lrytas.lt
Sekmadienį nuo vidurdienio greitkelyje Klaipėda – Kaunas – Vilnius jau pradeda formuotis spūstis – perspėja po ilgojo savaitgalio iš pajūrio grįžtančius poilsiautojus. Ilgajam savaitgaliui į pajūrį suvažiavo tūkstančiai žmonių, prieš naują darbo savaitę turinčių grįžti namo. Tikėtina, kad kelionė nuo jūros kai kuriems poilsiautojams gali būti ne lengvesnė, bei važiuojant į priekį – valandų valandas gali tekti leisti įstrigus spūstyse.
„Truputis kamštuko grįžtantiems nuo jūros“, – socialinio tinklo „Facebook“ grupėje „Kur stovi policija Kaune“ pranešė vienas vartotojas, prie savo įrašo pridėjęs vaizdo medžiagą, kurioje matosi didžiulė transporto grūstis autostradoje.
Kaip komentaruose pranešė įrašo autorius, spūstis susiformavusi dar prieš nusukimą į Rietavą.
Įrašą komentavę žmonės atkreipė dėmesį į tai, kad ši transporto grūstis galėjo susidaryti dėl vykdomų kelio darbų. Tačiau esmės tai nekeičia – į pajūrį prieš kelias dienas suplūdę poilsiautojai pajudėjo namo. 
Programėlės „Waze“ duomenimis, ši grūstis tęsiasi apie 30 km. Užkimštą kelio atkarpą vairuotojai gali tikėtis įveikti per 45–50 minučių. 
Kitą vietą, kur pradeda formuotis spūstis „Waze“ nurodo ties Kaunu – prie Giraitės.
Penktadienį ir šeštadienį žmonės važiuojant į pajūrį eismą autostradoje stabdė ne tik kelio remonto darbai, bet ir avarijos bei degantys automobiliai. 
Dėl vienos masinės avarijos dalis greitkelio buvo uždaryta, visas transportas buvo nukreiptas per Ariogalą. Vėliau vietos gyventojai socialiniuose tinkluose teigė, kad tokio intensyvaus transporto judėjimo šis miestas dar nebuvo matęs.
