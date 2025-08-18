„Susitaikymo“ mokestis už parkavimą – pirmą kartą didesnis, nei bauda

Automobilių parkavimas miesto centre – opi problema, apie kurią ne kartą rašė portalas „Kas vyksta Kaune“. Šiuo metu už parkavimą galima susimokėti keturiomis skirtingomis programėlėmis, o painūs savivaldybei pavaldžios biudžetinės įstaigos „Parkavimas Kaune“ nurodymai ne kartą klaidino skaitytojus.
Visgi portalas „Kas vyksta Kaune“ pastebėjo ir dar vieną įdomų kazusą.
Pagal dabartinę tvarką, laiku nesusimokėjus vietinės rinkliavos, už rinkliavos surinkimą atsakinga BĮ „Parkavimas Kaune“ išsiunčia pranešimą apie nesumokėtą rinkliavą. Kaip atsakyme portalui nurodė BĮ „Parkavimas Kaune“, šis mokestis nėra bauda, o tik „tik dar vienas būdas per 30 dienų sumokėti laiku neapmokėtą rinkliavos mokestį už stovėjimą rinkliavos vietoje“.
Per 30 kalendorinių dienų nesumokėjus rinkliavos, atvejis perduodamas Kauno viešosios tvarkos skyriui, surašomas administracinio nusižengimo protokolas, paskiriama bauda.
Iš biudžetinės įstaigos pateiktos informacijos portalas „Kas vyksta Kaune“ sužinojo, jog nuo 2024 m. spalio 1 d. iki 2025 m. kovo 31 d. net 79 proc. asmenų renkasi sumokėti rinkliavas. Penktadalis atvejų, kai vairuotojai nesilaiko nustatytos rinkliavų tvarkos, perduota Viešosios tvarkos skyriui.
Liepą Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius Tadas Metelionis pasirašė naują įsakymą, kuriuo patikslintas Viešosios tvarkos skyriaus darbuotojų sąrašas – jame dabar įvardyti 36 įgalioti specialistai. Jie turi teisę surašyti administracinių nusižengimų protokolus, nagrinėti bylas ir skirti administracines nuobaudas. Įsakymas pakeitė 2024 m. gruodžio sprendimą.
Bauda gali būti mažesnė, nei rinkliavos dydis
BĮ „Parkavimas Kaune“ nurodo, jog ne laiku sumokėjus rinkliavą, vėliau gali tekti mokėti nuo 15 iki 32 eurų.
Geltonojoje zonoje „susitaikymo“ rinkliavos dydis siekia 25 eurus, Senamiesčio – 32 eurus, raudonojoje – 15 eurų.
Paradoksalu, tačiau administracinė bauda gali būti ir mažesnio dydžio.
Mat pagal Administracinio kodekso 418 str., pirmą kartą neapmokėjus už vietinę rinkliavą, taikoma 20–40 eurų bauda. 20 eurų bauda gali būti sumažinama per pusę, jei nusižengimas padaromas pirmą kartą – tad daugeliu atvejų tereikės sumokėti 10 eurų baudą.
Tiesa, nusižengus pakartotinai, pagal ANK 418 str. 2 d. numatoma bauda nuo keturiasdešimties iki šimto eurų.
Baudžiami ir po keliasdešimt kartų
Nors didžioji dalis kauniečių sumoka rinkliavas, pasitaiko ir etatinių pažeidėjų.
BĮ „Parkavimas Kaune“ teigia, jog per pastaruosius 12 mėnesių pasitaikė vienas asmuo, kuriam buvo išrašytas 71 pranešimas. Buvo ir dar keli asmenys, kuriems išrašyta keliasdešimt pranešimų.
„Buvo atvejų, kuomet buvo išrašyta ir 36, 43, 53 pranešimai.
Paskutiniu metu piktybinių nemokėjimų atvejų pasitaiko labai retai“, – tvirtina savivaldybei pavaldžios įstaigos atstovai.
