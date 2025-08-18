Žinios, kurios šviečia.
Lrytas Premium prenumerata vos nuo 1 Eur
Prenumeruoti
AutoRadaras

Kauno apskrityje per savaitę policija užfiksavo beveik tūkstantį greičio viršijimo atvejų

2025 m. rugpjūčio 18 d. 10:27
Kauno apskrities VPK
Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos skyriaus pareigūnai, siekdami užtikrinti saugumą kelyje, praėjusią savaitę, rugpjūčio 11–17 dienomis, toliau tikrino, kaip eismo dalyviai laikosi Kelių eismo taisyklių. Per savaitę Kelių policijos pareigūnai mobiliaisiais greičio matavimo prietaisais užfiksavo 938 greičio viršijimo atvejus.
Daugiau nuotraukų (1)
Šį kartą savaitės lakstūnas užfiksuotas rugpjūčio 12 d. apie 15 val. 55 min. Automobilis BMW, vairuojamas vyro (gim. 1987 m.), Kauno r., kelyje Kaunas–Jurbarkas–Šilutė, kur maksimalus greitis siekia 90 km/val., skriejo 177 km/val. greičiu. Vairuotojui surašytas administracinio nusižengimo protokolas.
Šiek tiek anksčiau, savaitės pradžioje, rugpjūčio 11 d., apie 15 val. 50 min. Kaune, Savanorių pr., policijos pareigūnai, reaguodami į pranešimą, sustabdė automobilį „Toyota“. Bendraujant su vairuotoju (gim. 1973 m.), nuo jo sklido stiprus alkoholio kvapas, vyras teigė, jog alkoholį vartojo prieš 4 valandas.
Vairuotojui nustatytas sunkus girtumo laipsnis – 2,90 prom. Be to, paaiškėjo, jog vyras neturi teisės vairuoti transporto priemonę.
Praėjusią savaitę Kelių policijos pareigūnai ir toliau vykdė policines priemones, skirtas girtiems vairuotojams ir kitiems KET pažeidimams išaiškinti. Jų metu policijos pareigūnai Kaune, Kauno, Kėdainių ir Jonavos rajonuose patikrino daugiau nei 7,8 tūkst. transporto priemonių. Išaiškinta 18 girtų vairuotojų (girtumo laipsnis svyravo nuo 0,08 iki 2,30 prom.).
Neblaivūs vairuotojai rinkosi ir kitas transporto priemones, rugpjūčio 15 d. apie 17 val. 20 min., Kėdainių r., kelyje Aukštutiniai Kaniūkai–Babtai–Labūnava–Kėdainiai, dviratį vairavo neblaivus vyras (gim. 1961 m.). Vairuotojui nustatytas sunkus girtumo laipsnis – 3,13 prom.
Iš viso praėjusią savaitę Kauno apskrityje policijos pareigūnai nustatė ir 19 vairuotojų, kurie transporto priemones vairavo neturėdami tam teisės.
greičio viršijimasKelių eismo taisyklių (KET) pažeidėjaiKauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.