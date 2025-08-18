Klaipėdos apskrities policijos reidai: per savaitę užfiksuota per 900 KET pažeidimų

Rugpjūčio 11 d. apie 8 val. 39 min. Plungėje, Kalniškių g., sustabdytam 1992 m. gimusiam automobilio „Renault“ vairuotojui nustatytas 1,28 prom. girtumas.
Tą pačią dieną apie 8 val. 18 min. Palangoje, kelyje Klaipėda–Liepoja, 1990 m. gimusiam automobilio „Volkswagen“ vairuotojui nustatytas 0,66 prom., ten pat apie 9 val. 30 min. sustabdytam 1990 m. gimusiam krovininio automobilio MAN vairuotojui – 0,27 prom. girtumas.
Rugpjūčio 13 d. apie 23 val. 55 min. Klaipėdoje, Tiltų g., 1969 m. gimusiam „Audi“ vairuotojui nustatytas 1,70 prom. girtumas.
Rugpjūčio 15 d. apie 7 val. 48 min. Palangoje, kelyje Klaipėda–Liepoja, patikrintam 1994 m. gimusiam sunkiasvorės transporto priemonės „Volvo“ vairuotojui nustatytas 0,13 prom., tą pačią dieną apie 12 val. 19 min. Klaipėdos r., Dumpių kaime, kelyje Klaipėda–Veiviržėnai–Endriejavas, 1988 m. gimusiam BMW vairuotojui – 0,58 prom., apie 7 val. 34 min. Palangoje, kelyje Klaipėda–Liepoja, 1995 m. gimusiai „Audi“ vairuotojai – 0,74 prom. girtumas.
Tą pačią dieną apie 17 val. 25 min. Klaipėdoje, Šilutės pl., 1988 m. gimusiam automobilio „Ford“ vairuotojui nustatytas 0,41 prom., apie 14 val. 23 min. Klaipėdos r., Dituvos k., 1974 m. gimusiam „Mercedes Benz“ vairuotojui – 2,41 prom., o ten pat apie 13 val. 57 min. sustabdytai 1974 m. gimusiai „Audi“ vairuotojai – 2,35 prom. girtumas.
Rugpjūčio 16 d. apie 20 val. 42 min. Klaipėdos r., Dituvos kaime, patikrintai 1968 m. gimusiai automobilio „Volvo“ vairuotojai nustatytas 0,85 prom., o apie 23 val. 25 min. Klaipėdoje, Naujoji Uosto g. ir Danės g. sankryžoje, 1962 m. gimusiam, teisės vairuoti neturinčiam „Volkswagen“ vairuotojui – 0,75 prom. girtumas.
Teisės vairuoti neturėjo dar 11 pareigūnų patikrintų transporto priemonių vairuotojų.
Sustiprintas dėmesys praėjusią savaitę buvo skiriamas ir dviračiais ar paspirtukais važiavusių žmonių blaivumui – nustatyta 16 girtų tokias transporto priemones vairavusių žmonių.
Rugpjūčio 11 d. apie 13 val. 10 min. Klaipėdoje, Minijos g., 1972 m. gimusiam el. paspirtuku važiavusiam vyrui nustatytas 1,63 prom. girtumas.
Rugpjūčio 12 d. apie 19 val. Neringoje, Nidoje, 1994 m. gimusiam dviratininkui nustatytas 0,43 prom. girtumas.
Taip pat rugpjūčio 12 d. apie 22 val. 51 min. Klaipėdoje, Tiltų g., 1981 m. gimusiam dviratininkui nustatytas 0,68 prom., ten pat apie 23 val. 53 min. dviračiu važiavusiam 1993 m. gimusiam vyrui – 0,69 prom., tą pačią dieną apie apie 17 val. 50 min. Neringoje, Nidoje, 1988 m. gimusiam dviratininkui – 0,62 prom., apie 19 val. Neringoje, Nidoje, 1998 m. gimusiam dviratininkui – 0,56 prom., apie 18 val. 44 min. ten pat patikrintam 1998 m. gimusiam dviratininkui – 1,25 prom. girtumas.
Tą pačią dieną apie 22 val. 18 min. Palangoje, Vytauto g., sustabdytam 1966 m. gimusiam dviratininkui nustatytas 1,13 prom., apie 17 val. 30 min. Klaipėdoje, Taikos pr., 2005 m. gimusiam el. paspirtuku važiavusiam vyrui – 0,30 prom., apie 19 val. 08 min. Klaipėdoje, Eglių g., 2007 m. gimusiam el. paspirtuku važiavusiam vaikinui – 0,97 prom., apie 15 val. 31 min. Klaipėdoje, Baltijos pr., 1998 m. gimusiam dviratininkui – 0,64 prom., o apie 21 val. 23 min. Klaipėdoje, Taikos pr., 1971 m. gimusiam dviratininkui – 0,46 prom. girtumas.
Rugpjūčio 13 d. apie 21 val. 27 min. Klaipėdoje, Taikos pr., sustabdytam 1992 m. gimusiam dviratininkui nustatytas 0,68 prom., apie 20 val. 14 min. ten pat, 1978 m. gimusiam dviračio vairuotojui – 0,95 prom. girtumas.
Rugpjūčio 16 d. apie 16 val. 32 min. Klaipėdoje, Pajūrio g. ir Vėjo g. sankryžoje, patikrintam 1979 m. gimusiam dviratininkui nustatytas 1,27 prom., o apie 20 val. 05 min. Klaipėdos r., Lingių kaime, sustabdytam 1983 m. gimusiam dviratininkui – 1,93 prom. girtumas.
Per savaitę Klaipėdos apskrities kelių policijos pareigūnai taip pat užfiksavo, kad 11 vairuotojų neleistinai naudojosi mobiliojo ryšio įrenginiais, 16 – nesegėjo saugos diržų, o 10 el. mikrojudumo priemonėmis važiavusių žmonių nedėvėjo šalmų.
Mobiliuoju greičio matuokliu per savaitę užfiksuoti 794, kitomis priemonėmis – dar 38 leistino greičio viršijimo atvejai.