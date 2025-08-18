Pamatę šį automobilį kelyje, Lenkijos pareigūnai neteko žado: nustebsite ir jūs

Kaip praneša Lenkijos policijos, rugpjūčio 13 d. Lasko (miestas pietinėje Lenkijoje, apie 35 km nutolęs nuo Lodzės – red. past.) pareigūnai viešajame kelyje sustabdė 18 metų vaikiną, kuris vairavo visišką metalo laužą primenančią transporto priemonę.
Vos prieš 4 mėnesius teisę vairuoti įgijęs 18-metis patikrintas gavus piliečių pranešimus. Vaikinui išvažiavus į viešąjį kelią, nulūžo vienas iš jo „Seat“ ratų, iš automobilio veržėsi skysčiai.
Transporto priemonė turėjo konstrukcinių pakeitimų, kėbulas turėjo daug įlenkimų ir korozijos požymių, padangos buvo susidėvėjusios.
„Kiekvienas iš šių defektų kėlė rimtą grėsmę eismo saugumui. Vairuojant tokią transporto priemonę buvo rizikuojama savo ir kitų gyvybe“, – rašoma policijos pranešime.
Kaip atrodė automobilis, galite pamatyti Lenkijos policijos darytose nuotraukose.
Pareigūnai dar įvykio vietoje konfiskavo transporto priemonės registracijos dokumentus. 18 metų vairuotojui buvo skirta 5 000 zlotų (apie 1 174 eurai) bauda, jam taip pat skirta baudos taškų.
Pagal Lenkijoje galiojančias taisykles, vairuotojams, turintiems vairuotojo pažymėjimą ilgiau nei metus, baudos taškų riba yra 24, o tiems, kurie jį turi trumpiau nei metus – 20 taškų. Viršijus šią ribą, vairuotojas kuriam laikui praranda teisę vairuoti.
metalo laužasLenkijaSeat
