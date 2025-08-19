Aktualu ir lietuviams: Lenkijos policija paaiškino, kaip veikia baudų už greitį sistema – skiriami net psichologiniai testai

Kaip rašoma Lenkijos policijos pranešime, vairuotojams reikia žinoti, kad dviejų metų laikotarpiu greitį viršijus pakartotinai, bauda dvigubėja. Tai jau pajuto 55 metų vyras, leistiną greitį provincijos kelyje, kuriame yra tik dvi prasilenkiančio srauto eismo juostos, viršijęs net 118 km/val.
Greitį viršijusį BMW vairuotoją Olavos (miestas pietvakarinėje Lenkijoje, Žemutinės Silezijos vaivadijoje – red. past.) kelių policijos pareigūnai sustabdė rugpjūčio 17 d. apie 18 val. 30 min. vietos laiku. Greitį matavę policininkai užfiksavo, kad automobilis važiavo 208 km/val. greičiu kelyje, kur leidžiama važiuoti ne greičiau, nei 90 km/val.
Vairuotojui buvo surašytas protokolas už kelių eismo taisyklių pažeidimą – greičio viršijimą net 118 km/val.
Policijos duomenų bazėje buvo nurodyta, kad sustabdytas vairuotojas jau ir anksčiau buvo baustas už kelių eismo taisyklių pažeidimus. Kadangi vairuotojas per dvejus metus padarė tokį patį nusižengimą, jam buvo skirta 5 000 zlotų (apie 1 176 eurai) bauda ir 15 baudos taškų.
Lenkijos policija primena, kad šalyje egzistuoja baudos taškų sistema. Priklausomai nuo Kelių eismo taisyklių pažeidimo, pažeidėjams skiriama nuo 1 iki 15 baudos taškų. Per metus vairuotojai surinkę 24 baudos taškus (20 baudos taškų vairuotojai, vairuotojo pažymėjimą turintys mažiau nei metus), praranda teisę vairuoti.
Norint atgauti teisę vairuoti, vairuotojams privalu perlaikyti teorinius bei praktikos vairavimo egzaminus. Tam tikrais atvejais skiriami ir psichologiniai testai.
Be to, primena policija, pakartotinio pažeidimo atveju, greičio viršijimo bauda padvigubėja, lyginant su bauda, kuri skiriama pirmą kartą nusižengus.
