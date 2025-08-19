Apie nelaimę pietryčių Lenkijoje, Pakarpatės vaivadijoje, visų pirma pranešė vietos ugniagesiai.
„Rugpjūčio 18 d., apie 20 val. 40 min. Meleco (miestas pietryčių Lenkijoje, prie Vislokos upės, Pakarpatės vaidijoje – red. past.) gavo pranešimą apie eismo įvykį, kuomet techninės pagalbos sunkvežimis „Mercedes-Benz Sprinter“ susidūrė su lengvuoju automobiliu „Seat Toledo“. Lengvasis automobilis dar atsitrenkė į telekomunikacijų stulpą. Per susidūrimą žuvo trys lengvuoju automobiliu keliavę žmonės“, – pranešė ugniagesiai.
Jie taip pat informavo, kad žuvusiųjų kūnus pavyko ištraukti tik panaudojus specialią gelbėjimo įrangą.
Vietos žiniasklaida netrukus pranešė, kad avarijoje žuvo 19-metė mergina, jos 12-metis brolis ir 18-metis vaikinas, kuris ir vairavo „Seat“.
Portalo teigimu, žuvę brolis ir sesuo buvo vieninteliai vaikai šeimoje.
Portalas wyborcza.pl informuoja, kad žuvęs 18-metis vaikinas buvo Vokietijos pilietis, o kartu važiavę brolis ir sesuo su tėvais irgi nuolat gyvena Vokietijoje. Visi trys buvo atvykę atostogų pas senelius.
Portalas fakt.pl praneša, kad lengvasis automobilis važiavo nepažeisdamas taisyklių. Tuo tarpu techninės pagalbos sunkvežimio vairuotojas spruko nuo jį persekiojusių policijos pareigūnų.
Informaciją apie gaudynes patvirtina ir vietos policija.
Vienoje iš sankryžų sunkvežimis trenkėsi į pagrindiniu keliu lengvąjį automobilį ir nubloškė jį tiesiai į stulpą.
Po avarijos paaiškėjo, kad 34 metų „Mercedes“ vairuotojas buvo girtas. Į alkotesterį vyras pripūtė 1,5 prom.
