AutoRadaras

Siaubinga avarija Lenkijoje: nuo policijos sprukęs girtas sunkvežimio vairuotojas užmušė tris jaunuolius Tarp žuvusių – 12 metų vaikas

2025 m. rugpjūčio 19 d. 14:59
Lrytas.lt
Naktį iš pirmadienio į antradienį Lenkijoje vykusios girto techninės pagalbos sunkvežimio vairuotojo gaudynės baigėsi siaubingai – bėglys sukėlė avariją,per kurią žuvo 19-metė mergina, jos 12 metų brolis ir 18-metis vaikinas. Pranešama, kad tris atostogų į Lenkiją atvykusius jaunuolius užmušęs bėglys jau buvo žinomas policijai dėl pomėgio alkoholiui.
Apie nelaimę pietryčių Lenkijoje, Pakarpatės vaivadijoje, visų pirma pranešė vietos ugniagesiai.
„Rugpjūčio 18 d., apie 20 val. 40 min. Meleco (miestas pietryčių Lenkijoje, prie Vislokos upės, Pakarpatės vaidijoje – red. past.) gavo pranešimą apie eismo įvykį, kuomet techninės pagalbos sunkvežimis „Mercedes-Benz Sprinter“ susidūrė su lengvuoju automobiliu „Seat Toledo“. Lengvasis automobilis dar atsitrenkė į telekomunikacijų stulpą. Per susidūrimą žuvo trys lengvuoju automobiliu keliavę žmonės“, – pranešė ugniagesiai.
Jie taip pat informavo, kad žuvusiųjų kūnus pavyko ištraukti tik panaudojus specialią gelbėjimo įrangą.
Vietos žiniasklaida netrukus pranešė, kad avarijoje žuvo 19-metė mergina, jos 12-metis brolis ir 18-metis vaikinas, kuris ir vairavo „Seat“.
Portalo teigimu, žuvę brolis ir sesuo buvo vieninteliai vaikai šeimoje.
Portalas wyborcza.pl informuoja, kad žuvęs 18-metis vaikinas buvo Vokietijos pilietis, o kartu važiavę brolis ir sesuo su tėvais irgi nuolat gyvena Vokietijoje. Visi trys buvo atvykę atostogų pas senelius. 
Portalas fakt.pl praneša, kad lengvasis automobilis važiavo nepažeisdamas taisyklių. Tuo tarpu techninės pagalbos sunkvežimio vairuotojas spruko nuo jį persekiojusių policijos pareigūnų. 
Informaciją apie gaudynes patvirtina ir vietos policija.
Vienoje iš  sankryžų sunkvežimis trenkėsi į pagrindiniu keliu lengvąjį automobilį ir nubloškė jį tiesiai į stulpą.
Po avarijos paaiškėjo, kad 34 metų „Mercedes“ vairuotojas buvo girtas. Į alkotesterį vyras pripūtė 1,5 prom.
avarijažuvo žmonėsLenkija
