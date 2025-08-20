„Bolt Drive“ Estijoje stebės vairavimo kultūrą: privilegijos atsakingiesiems, nepaklusniesiems – ribojimai

„Bolt Drive“ automobiliuose Estijoje nuo šiol bus įdiegta saugumo sistema, kuri stebės vairuotojų elgesį kelyje. Po kiekvienos kelionės vairuotojams bus suteikiamas įvertinimas atsižvelgiant į tai, kiek kartų jie staigiai stabdo, per greitai įsibėgėja, atlieka agresyvius ar rizikingus manevrus. Jeigu bus nustatyta, kad vairuojama nesaugiai, „Bolt“ galės apriboti prieigą prie nuomojamo automobilio. Tačiau saugiai vairuojančio asmens įvertis išaugs, o už tai bus suteikiama papildomų naudų.
„Bolt“ komunikacijos specialistė Diane Palev sakė ERR, kad kol kas remiantis vairuotojo įvertinimo balais nebus nei apribojimų, nei naudų, nes naująją sistemą iš pradžių reikia išbandyti ir įsitikinti, kad ji saugi ir patikima.
Įmonė dar nenusprendė, kokie tiksliai apribojimai ar paskatos gali būti taikomi. Tačiau, anot D. Palev, svarstomi įvairūs variantai. Pavyzdžiui, gali būti suteikiama nuolaidų paslaugoms ar galimybė vairuoti geresnį automobilį.
„Bold Drive“ Estijoje direktorius Maksimas Palonenas teigė, kad naująja sistema siekiama skatinti atsakingą vairavimo kultūrą. Jis pabrėžė, kad nesaugaus vairavimo problemos sprendžiamos jau po incidentų, tačiau siekiama ugdyti saugius įgūdžius, kad eismo įvykiai net nekiltų.
„Bolt“ jau išbandė vertinimo sistemą su kai kuriais paslaugos vartotojais ir nustatė, kad greičio viršijimo pažeidimų sumažėjo 16 proc., o pavojingų manevrų – 7 proc.
„Bolt Drive“ Estijoje nuomoja 900 automobilių.
Be to, nuo 2023 m. „Bolt“ naudoja „Neatsargaus paspirtukininko“ (angl. Reckless Rider) vertinimo sistemą elektrinius paspirtukus besinuomojantiems žmonėms. Ši sistema turi tris perspėjimo lygius. Pirmąjį kartą paspirtukininkas įspėjamas apie nustatytą neatsargų važiavimą ir, kad reikia būti atsargesniam. Jeigu žmogus nepakeičia savo važiavimo stiliaus, tuomet elektrinio paspirtuko greitis sumažinamas iki 10 km/h. Jeigu net ir tada žmogus nenusiramina, tai jo paskyra laikinai blokuojama. D. Palev nurodo, kad tokia drausminimo sistema žymiai sumažino pavojingų situacijų skaičių, ypač trumpų kelionių metu.
Boltautomobilių nuomaVairavimo kultūra
