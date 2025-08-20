73 metų lenkė vairavo būdama mirtinai girta – policijai sustabdžius, jos organizme – beveik 6 prom. alkoholio

Kaip pranešė Lenkijos policija, 73 metų moters vairuojamas automobilis „Toyota Yaris“ rugpjūčio 17 d. buvo sustabdytas Gubino (miestas vakarų Lenkijoje, Liubušo vaivadijoje, istoriniame Lužicos regione, visiškai pasienyje su Vokietija) miesto centre. Senjorės vairavimu pareigūnai susidomėjo po to, kai gavo pranešimą, kad ji važiuoja prieš eismą.
Pareigūnai prieš eismą važiuojantį automobilį greitai pastebėjo ir jį sustabdė. Atidarius vairuotojos dureles, iš automobilio salono tvokstelėjo alkoholio kvapas.
Patikrinus alkotesteriu vairuotojai nustatytas 5,9 prom. girtumas. Pasak specialistų, tai žmogui tai gali būti mirtina norma.
73 metų senjorė buvo sulaikyta ir kelias valandas praleido policijos areštinėje. Prasiblaiviusi ji išgirdo kaltinimus dėl vairavimo sunkiai apsvaigus.
„Laimei, senjorė nesukėlė tragiškos avarijos, o nepaisant alkoholiu kiekio, jos gyvybei pavojaus irgi nėra. Tačiau vairuotoja neišvengs nuobaudos dėl itin neatsakingo ir pavojingo elgesio. Jos automobilis sulaikytas, jai pačiai gresia iki 3 metų kalėjimo už vairavimą girtai“, – skelbia Lenkijos policija.
girta moterissenjorėgirtas vairuotojas
Rodyti daugiau žymių