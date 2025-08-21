Žinios, kurios šviečia.
Lrytas Premium prenumerata vos nuo 1 Eur
Prenumeruoti
AutoRadaras

Keičiasi įvažiavimo į Neringą mokestis

2025 m. rugpjūčio 21 d. 05:52
Nuo ketvirtadienio visoms transporto priemonių grupėms pradedami taikyti mažesni vietinės rinkliavos dydžiai už įvažiavimą į Neringą.
Daugiau nuotraukų (1)
Kaip pranešė vietos savivaldybė, lengviesiems automobiliams įvažiavimas į Neringą sieks 10 eurų, automobiliams gyvenamiesiems namams – 20 eurų, autobusams iki 30 vietų – 30 eurų, o didiesiems autobusams – 70 eurų.
Tik elektra varomoms transporto priemonėms galios nemokamas įvažiavimas. Tuo metu motociklams taikomas mokestis nesikeis ir sieks kaip įprastai – 10 eurų.
Šie dydžiai bus taikomi iki kitų metų birželio 19 dienos.
Vietine rinkliava už įvažiavimą į Neringą siekiama reguliuoti mechaninių transporto priemonių srautus, taip saugant Kuršių neriją bei skatinant rinktis darnaus susisiekimo alternatyvas.
Vasaros sezono piko metu, kuomet Neringa sulaukia daugiausia kurorto svečių, taikomi didesni rinkliavos dydžiai.
Nidamokestisrinkliava

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.