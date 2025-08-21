Vairuotojo išradingumas: sudaužęs „Porsche“ pabėgo vaikus palikęs automobilyje

Kaip išsiaiškino policija, vairuotojas pats pasišalino iš įvykio vietos, tačiau automobilyje paliko savo vaikus.
Priekabos savininkas teisėsaugos pareigūnams paaiškino, kad, kai jis sustojo sankryžoje, staiga pajuto stiprų smūgį iš galo, o po akimirkos prie jo pribėgo vyras, paklausė, ar jis sveikas, ir paprašė neskambinti policijai.
Pamatęs artėjant policiją, vyras pabėgo į mišką.
Prie avariją patyrusio automobilio buvo rasti du paaugliai, kurie savivaldybės policijai paaiškino, kad jie važiavo automobiliu, o vairavo jų tėvas.
Į įvykio vietą buvo nedelsiant iškviesta greitoji medicinos pagalba. Medikai nusprendė, kad nepilnamečių hospitalizuoti nebūtina.
Patikrinus avariją patyrusios transporto priemonės Estijos valstybinį numerį buvo nustatyta registracijos numerio ir transporto priemonės identifikavimo numerio neatitiktis.