Žinios, kurios šviečia.
Lrytas Premium prenumerata vos nuo 1 Eur
Prenumeruoti
AutoRadaras

Vairuotojo išradingumas: sudaužęs „Porsche“ pabėgo vaikus palikęs automobilyje

2025 m. rugpjūčio 21 d. 19:24
Lrytas.lt
Latvijos Ruopažių savivaldybės policijos pareigūnai soc. tinkluose pasidalijo avarija, į kurią pateko „Porsche“ automobilis. Vairuotojas atsitrenkė į priešais važiavusio automobilio, vežusio motorinę valtį, priekabą, tačiau daug labiau nustebino tai, kaip jis pasielgė po to.
Daugiau nuotraukų (1)
Kaip išsiaiškino policija, vairuotojas pats pasišalino iš įvykio vietos, tačiau automobilyje paliko savo vaikus. 
Priekabos savininkas teisėsaugos pareigūnams paaiškino, kad, kai jis sustojo sankryžoje, staiga pajuto stiprų smūgį iš galo, o po akimirkos prie jo pribėgo vyras, paklausė, ar jis sveikas, ir paprašė neskambinti policijai.
Pamatęs artėjant policiją, vyras pabėgo į mišką.
Prie avariją patyrusio automobilio buvo rasti du paaugliai, kurie savivaldybės policijai paaiškino, kad jie važiavo automobiliu, o vairavo jų tėvas.
Į įvykio vietą buvo nedelsiant iškviesta greitoji medicinos pagalba. Medikai nusprendė, kad nepilnamečių hospitalizuoti nebūtina.
Patikrinus avariją patyrusios transporto priemonės Estijos valstybinį numerį buvo nustatyta registracijos numerio ir transporto priemonės identifikavimo numerio neatitiktis.
PorscheLatvijaPolicija

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.