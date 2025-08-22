Žinios, kurios šviečia.
Lrytas Premium prenumerata vos nuo 1 Eur
Prenumeruoti
AutoRadaras

Chuliganiškai vairavusių nepilnamečių „pasirodymas“ baigėsi neplanuotai – teko iškviesti tėvus

2025 m. rugpjūčio 22 d. 11:57
Lrytas.lt
Rugpjūčio 20 d. apie 20 val. 20 min. Kretingos rajone, kelyje Klaipėda – Triušiai – Kretinga, tarnybiniais motociklais patruliuojantys Klaipėdos apskr. Vyriausiojo policijos komisariato (VPK) Kelių policijos skyriaus pareigūnai, pastebėjo grupelę motorolerių vairuotojų, iš kurių keli vairavo pažeisdami kelių eismo taisykles.
Daugiau nuotraukų (2)
Pasak pareigūnų, jų vairavimas kėlė pavojų eismo saugumui mat asmenys vairavo staigiai didindami važiavimo greitį ir keldami priekinius ratus, dėl ko kilo rizika įvykti eismo įvykiui ar galėjo kilti avarinė situacija.
Kadangi toks vairavimas laikomas chuliganišku, policijos pareigūnai už KET pažeidimus vairuotojams pradėjo administracinių nusižengimų teisenas. Vienas iš vairuotojų vairavo transporto priemonę neįgijęs tam teisės. Nustatyta, kad pažeidėjų amžius – nuo 15 iki 16 metų. Į įvykio vietą buvo iškviesti nepilnamečių tėvai, kuriems buvo perduoti jų vaikai.
Policija primena, kad toks neatsakingas elgesys kelyje gali turėti skaudžių pasekmių. Pareigūnai ragina tėvus pasirūpinti tinkama vaikų priežiūra, bei pasidomėti, kur ir kokiomis aplinkybėmis jų nepilnamečiai leidžia laiką.
Skatiname suprasti, kad kelių eismo taisyklės yra skirtos pačių vairuotojų ir kitų eismo dalyvių saugumui, o atsakingas elgesys padeda išvengti nelaimingų įvykių.
chuliganiškas vairavimasnepilnamečiaiPolicija

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.