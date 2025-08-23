150 km/val ir jokios baudos: šioje šalyje vairuotojams nustatė rekordinį greičio limitą

Kaip skelbia „Visegrad24“, bandomasis projektas prasidėjo šią vasarą.
Tokia greičio riba nustatyta kai kuriuose gerai išplėtotuose greitkelių ruožuose, kuriuose įrengti kintamieji kelio ženklai, leidžiantys reguliuoti greitį atsižvelgiant į oro sąlygas ar eismo intensyvumą.
Nors tam tikrose greitkelių ruožuose Vokietija netaiko greičio limitų, Čekija jau aplenkė Lenkiją bei Bulgariją, kur taikomi 140 km/val greičio apribojimai.
Todėl rekordas dėl aukščiausio konkretaus greičio apribojimo Europoje dabar priklauso Čekijai.