Žinios, kurios šviečia.
Lrytas Premium prenumerata vos nuo 1 Eur
Prenumeruoti
AutoRadaras

150 km/val ir jokios baudos: šioje šalyje vairuotojams nustatė rekordinį greičio limitą

2025 m. rugpjūčio 23 d. 14:43
Lrytas.lt
Čekija – pirmoji šalis Europoje, išbandžiusi 150 km/val greičio ribą tam tikruose greitkelių ruožuose.
Daugiau nuotraukų (1)
Kaip skelbia „Visegrad24“, bandomasis projektas prasidėjo šią vasarą.
Tokia greičio riba nustatyta kai kuriuose gerai išplėtotuose greitkelių ruožuose, kuriuose įrengti kintamieji kelio ženklai, leidžiantys reguliuoti greitį atsižvelgiant į oro sąlygas ar eismo intensyvumą.
Nors tam tikrose greitkelių ruožuose Vokietija netaiko greičio limitų, Čekija jau aplenkė Lenkiją bei Bulgariją, kur taikomi 140 km/val greičio apribojimai.
Todėl rekordas dėl aukščiausio konkretaus greičio apribojimo Europoje dabar priklauso Čekijai.
GreitisradarasEuropa
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.