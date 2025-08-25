Žinios, kurios šviečia.
AutoRadaras

Kuriozai Kaune: iš įvykio vietos pasišalinęs vairuotojas teigė alkoholio nevartojęs, bet esąs girtas

2025 m. rugpjūčio 25 d. 14:46
Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos skyriaus pareigūnai, siekdami užtikrinti saugumą kelyje, praėjusią savaitę, rugpjūčio 18 – 24 dienomis, toliau tikrino, kaip eismo dalyviai laikosi Kelių eismo taisyklių (toliau – KET). Per savaitę Kelių policijos pareigūnai mobiliaisiais greičio matavimo prietaisais užfiksavo 565 greičio viršijimo atvejus, skelbiama pranešime žiniasklaidai.
Teigta, kad rugpjūčio 23 d. apie 23.05 val. gautas pranešimas, jog Kaune, Žemaičių pl., nenustatytos markės automobilis kliudė stovintį automobilį „Citroen“. Į įvykio vietą atvykę pareigūnai rado įvykį sukėlusį automobilį „Audi A3“ ir jį vairavusį neblaivų vyrą (gim. 1986 m.). 
Paklausus, kodėl vairuotojas pasišalino iš įvykio vietos, vyras atsakė, jog pasišalino, nes buvo girtas. Paklausus, prieš kiek laiko vartojo alkoholį, vyras atsakė, jog alkoholio nevartojo. Vyrui buvo nustatytas sunkus girtumo laipsnis – 3,14 prom.
Taip pat praėjusią savaitę Kelių policijos pareigūnai ir toliau vykdė policines priemones, skirtas neblaiviems vairuotojams ir kitiems KET pažeidimams išaiškinti. Jų metu policijos pareigūnai Kaune ir Kauno rajone patikrino daugiau nei 3,8 tūkst. transporto priemonių. Išaiškinti 9 neblaivūs vairuotojai (girtumo laipsnis svyravo nuo 0,49 iki 3,01 prom.).
Neblaivūs vairuotojai rinkosi ir kitas transporto priemones. Rugpjūčio 18 d. apie 13.55 val. Kauno r., Vilkijos k., elektrinį paspirtuką vairavo neblaivus vyras (gim. 1967 m.). Vairuotojui nustatytas sunkus girtumo laipsnis – 2,48 prom.
Praėjusią savaitę Kauno apskrityje policijos pareigūnai nustatė ir 15 vairuotojų, kurie transporto priemones vairavo neturėdami tam teisės bei įvairių kitų Kelių eismo taisyklių pažeidimų.
Pareigūnai ragina visus eismo dalyvius laikytis Kelių eismo taisyklių, būti drausmingiems  bei linki saugaus kelio! Tik kartu rūpindamiesi savo ir kitų saugumu laimingai pasieksime kiekvienos kelionės tikslą.
KaunasPolicijagirti vairuotojai

