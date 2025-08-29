Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
AutoRadaras

Rugsėjis – su akyla policijos priežiūra: skelbia, kada ir dėl ko tikrins vairuotojus visoje šalyje

2025 m. rugpjūčio 29 d. 11:57
Lietuvos policija
Prevencinės eismo dalyvių kontrolės priemonės rugsėjo mėnesį bus vykdomos valstybinės ir vietinės reikšmės keliuose. Policijos pareigūnai patruliuos viešuoju, neviešuoju ar mišriuoju būdu, pranešama Lietuvos policijos žiniasklaidai išplatintame pranešime.
Daugiau nuotraukų (1)
Rugsėjo 1–5 d. – vairuotojų nesustojimo prieš pėsčiųjų perėją, kai to reikalaujama pagal Kelių eismo taisykles, kontrolė. Policijos pareigūnai budės prie pėsčiųjų perėjų kartu su Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos nariais, Lietuvos šaulių sąjungos atstovais, Karo policijos pareigūnais, AB „Kelių priežiūra“ darbuotojais ir jų savanoriais, prisijungs ir policijos rėmėjai.
Rugsėjo 7–9 d., 28–30 – Transporto priemonių vairuotojų blaivumo, apsvaigimo nuo narkotinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų kontrolė.
Rugsėjo 12–14 d.– Dviračių, elektrinių mikrojudumo priemonių vairuotojų kontrolė (ar šie eismo dalyviai laikosi Kelių eismo taisyklių VIII skyriaus „Reikalavimai dviračių vairuotojams“ ir VIII(1) skyriaus „Elektrinių mikrojudumo priemonių vairuotojams taikomi reikalavimai ir draudimai“ nuostatų).
Rugsėjo 16–22 d. – Europos judumo savaitė ir Europos kelių policijos tinklo ROADPOL (angl. European Roads Policing Network) inicijuotos Saugaus eismo dienos (angl. ROADPOL Safety Days) ir Europos diena be žuvusiųjų keliuose.
Rugsėjo 24–26 d. – vairuotojų veiklos, nesusijusios su vairavimu (naudojimasis mobiliojo ryšio priemonėmis vairuojant, kai neturima laisvų rankų įrangos), privalomų saugos priemonių (saugos diržų, vaikams skirtų specialių sėdynių (pridegimo sistemų), saugos šalmų) naudojimo kontrolė.
Apskričių vyriausieji policijos komisariatai savo prižiūrimose teritorijose gali organizuoti ir kitas papildomas priemones.
Rekomenduojame prieš kelionę pasidomėti eismo sąlygomis eismoinfo.lt, pasitikrinti viešojo transporto tvarkaraščius www.judu.lt ir ww.stops.lt svetainėse bei suplanuoti maršrutą numatant papildomo laiko atsargą.
reidasPolicijavairuotojai
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.