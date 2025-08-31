Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
AutoRadaras

Nuo spalio Panevėžyje brangs viešasis transportas

2025 m. rugpjūčio 31 d. 14:56
Nuo šių metų spalio Panevėžyje pabrangs kelionės viešuoju transportu. Tokį sprendimą šią savaitę priėmė Panevėžio savivaldybės taryba.
Daugiau nuotraukų (1)
Pasak jos, šis pokytis reikalingas siekiant užtikrinti stabilų viešojo transporto finansavimą ir išlaikyti gyventojams svarbius maršrutus.
Vienkartinis elektroninis bilietas, suteikiantis galimybę per 30 min. persėsti į kitą autobusą, nuo spalio kainuos vietoj 0,52 euro kainuos 0,70 euro, o vienkartinis popierinis bilietas su QR kodu pabrangs 0,50 euro ir kainuos 1,50 euro.
Iki spalio įsigyti bilietai galios 2 metus. Tuo metu bilietai su lengvatomis bus perskaičiuoti proporcingai pagal naujas bazines kainas.
Viešojo transporto bilietus šiemet brangino ir Vilniaus valdžia. Atnaujintos Vilniaus viešojo transporto (VVT) bilietų kainos įsigaliojo šių metų liepą.
Abiejų vienkartinių trumpalaikių bilietų kaina šoktelėjo 0,35 euro: pusvalandžio trukmės – nuo 0,65 iki 1 euro, 60 minučių – nuo 0,9 iki 1,25 euro.
Ilgalaikio 30 dienų bilieto (su savaitgaliais) kaina padidėjo nuo 29 iki 38 eurų, o šio laikotarpio bilietas tik darbo dienomis pabrango nuo 26 iki 35 eurų.
12 mėnesių bilietas (kalendorinėmis dienomis) nuo liepos vietoj 310 eurų dabar kainuoja 342 eurus, o 12 mėnesių (tik darbo dienomis) – 315 eurų.
Viešasis transportasPanevėžysbilieto kaina

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.