Prireiks kantrybės: dar vienas kelio remontas automagistralėje Vilnius-Kaunas-Klaipėda

2025 m. rugsėjo 1 d. 09:19
Lrytas.lt
„Via Lietuva“ informuoja, apie laikinus eismo pokyčius didžiausioje Lietuvos automagistralėje ir prašo vairuotojų būti kantresniais.
„Pradedame paprastojo remonto darbus automagistralės A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda ruožo nuo 198,9 iki 202,6 km kairėje kelio pusėje. Eismas II juosta iš Klaipėdos Kauno kryptimi bus organizuojamas priešingoje eismo pusėje“, – rašoma „Via Lietuva“ socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje.
Kelio remontas tęsis apie du mėnesius: „darbus planuojama baigti spalio pabaigoje“, – informuojama pranešime.
Vairuotojai šiame kelio ruože raginami būti itin dėmesingi. „Visų numatytų kelių infrastruktūros remonto darbų metu eismo dalyviai raginami būti atidūs, sekti kelio ženklus (ypač tose zonose, kuriose dėl vykdomų darbų yra numatyti eismo perorganizavimo sprendimai), laikytis nustatytų Kelių eismo taisyklių, kelyje saugoti ir save, ir kitus“, – praneša „Via Lietuva“.
„Atsiprašome už nepatogumus ir dėkojame vairuotojams už kantrybę“, – rašoma „Facebook“ paskyroje.
