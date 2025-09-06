Orai
Lrytas.tv
Horoskopai
TV programa
Laikraščio prenumerata
Lrytas EN
Kontaktai
Naujausi
Lietuvos diena
Verslas
Sportas
Pasaulis
Žmonės
Sveikata
Daugiau
Gyvenimo būdas
Būstas
Bendraukime
Mokslas ir IT
Auto
Gamta
Maistas
Augintinis
Kultūra
Komentarai
Fotogalerijos
Projektai
Lrytas EN
Lrytas Premium
Eurobasket 2025
Nauja Vyriausybė
Saugumo kodas
Karas Ukrainoje
Lrytas rekomenduoja
Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
Registruotis
Registruotis
Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
Registruotis
Auto
Radaras
2025 m. rugsėjo 6 d. 12:11
„Spaudi, bet niekas taip ir nevyksta“: paaiškino, kodėl Vilniaus viešajame transporte neveikia STOP mygtukai
2025 m. rugsėjo 6 d. 12:11
Lrytas Premium nariams
Viešojoje erdvėje kilo diskusija apie Vilniaus viešajame transporte esančius STOP mygtukus. Kiekviename autobuse ir troleibuse jie yra įrengti, tačiau niekada neveikia.
Daugiau nuotraukų (5)
Vilniaus viešasis transportas (VVT)
Kauno viešasis transportas
Klaipėdos keleivinis transportas
Rodyti daugiau žymių