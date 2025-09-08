Londoną sukaustė streikas – metro darbuotojai masiškai nedirba, sutriko eismas

Geležinkelių, jūrų ir transporto sąjungos (RMT) nariai, įskaitant mašinistus, signalininkus ir techninės priežiūros darbuotojus, streikuoja dėl atlyginimų ir darbo sąlygų.
Akcija prasidėjo sekmadienį, kai traukinių judėjimas buvo apribotas, tačiau sutrikimų mastas turėtų didėti. Londono transporto bendrovė TfL perspėjo, kad nuo pirmadienio iki ketvirtadienio traukinių bus mažiau arba jų eismas visai sustos.
Jokie traukiniai nevažiuos iki 8 val. ryto, keleivių prašoma baigti keliones iki 18 valandos. Antradienį ir ketvirtadienį taip pat nebus teikiamos „Docklands Light Railway“ paslaugos, nes RMT nariai streikuos dėl kito ginčo dėl atlyginimų.
TfL pasiūlė 3,4 proc. padidinti atlyginimus, bet teigė negalinti sau leisti patenkinti RMT reikalavimo sutrumpinti darbo savaitės trukmę.
Londono metro klientų aptarnavimo direktorius Nickas Dentas sakė, kad profesinės sąjungos reikalavimai sutrumpinti 35 valandų darbo savaitę yra „tiesiog neįperkami“ ir atsieitų šimtus milijonų svarų sterlingų.
Pastarąjį kartą streikas visame Londono metro vyko prieš trejus metus dėl atlyginimų ir pensijų, tačiau N.Dentas teigė, kad šios savaitės veiksmai bus kitokie, nes atskiros darbuotojų grupės streikuos skirtingomis dienomis. „Tai mums bus labai žalinga“, – pridūrė jis.
„Mes streikuojame ne tam, kad sutrikdytume smulkųjį verslą ar visuomenę. Šis streikas vyksta dėl TfL vadovybės nepalenkiamo požiūrio ir atsisakymo net svarstyti galimybę nedaug sutrumpinti darbo savaitę, kad būtų sumažintas nuovargis ir ilgalaikio pamaininio darbo neigiamas poveikis mūsų narių sveikatai“, – sakė RMT atstovas spaudai.
„Manome, kad įvesti trumpesnę darbo savaitę yra teisinga ir įperkama, ypač atsižvelgiant į tai, kad pernai TfL turėjo 166 mln. svarų sterlingų perteklių ir 10 mlrd. svarų sterlingų metinį veiklos biudžetą“, – sakė jis ir pridūrė, kad nuo 2018 m. Londono metro dirba 2000 darbuotojų mažiau ir RMT nariai jaučia ypač įtemptų pamainų naštą.
Atstovas sakė, kad Londono metro finansinė padėtis yra gera ir profesinės sąjungos nariai nori sąžiningo požiūrio, tačiau TfL atsisako net svarstyti galimybę šiek tiek sutrumpinti darbo savaitę, minėdama išlaidas.
„Esame atviri deryboms ir siekiame susitarimo bei raginame Londono merą įsikišti“, – sakė jis.
Keleiviai raginami prieš kelionę tikrinti informaciją ir rinktis autobusus, kuriuose veikiausiai bus daugiau žmonių nei įprastai.