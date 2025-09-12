Dviejų dienų reido Klaipėdoje rezultatai: nustatyti 29 Kelių eismo taisyklių pažeidimai

Priemonės metu nustatyti 29 Kelių eismo taisyklių pažeidimai – 14 vairuotojų viršijo leistiną greitį, 2 nesegėjo saugos diržų, 6 vairuotojai lenkė kitas transporto priemones ten, kur to daryti negalima, o dar 4 vairuotojai vairavo neblaivūs.
Rugsėjo 11 d. apie 00:07 val. Klaipėdos m. H. Manto g. sustabdytas automobilis „Volkswagen“, kurio 1994 m. vairuotojui nustatytas 1,50 prom. neblaivumas.
Rugsėjo 10 d. apie 23:13 val. Klaipėdos m. H. Manto g. sustabdytas 2003 m. gim. automobilio „Peugeot“ vairuotojas, kuriam nustatytas 1,07 prom. neblaivumas. Tą pačia dieną apie 23:28 val.
Klaipėdos m. Naujojoje Uosto g. sustabdytas automobilis „Toyota“, kurį vairavusiam 1970 m. gim. vyrui nustatytas 1,12 prom. neblaivumas.
Rugsėjo 10 d. apie 23:01 val. Klaipėdos m. Naujoji Uosto g. sustabdytas 1977 m. gim. automobilio „Toyota“ vairuotojas, kuriam nustatytas 0,68 prom. neblaivumas.
Taip pat 11 transporto priemonių vairuotojų buvo vartoję alkoholio, tačiau patikrinimo metu leistinos ribos neviršijo.
Mobiliu greičio matuokliu (trikoju) Klaipėdos mieste per rugsėjo 10 ir 11 d. užfiksuoti 166 greičio viršijimo atvejai. Klaipėdos mieste užfiksuoti du atvejai, kai transporto priemonių vairuotojai skriejo Šilutės pl. daugiau nei 100 km/h greičiu (148 km/h ir 143 km/h).
Kelių policijos pareigūnai informuoja, jog policinės priemonės visoje Klaipėdos apskrityje yra ir bus rengiamos nuolat, ir primena, jog laikytis Kelių eismo taisyklių privaloma visiems eismo dalyviams.