VSAT: Lenkijai uždarius sieną su Baltarusija, Lietuvos pasienyje transporto srautai nepadidėjo

„Kol kas Lenkijos sprendimo poveikio išvykstant iš Lietuvos (į Baltarusiją – ELTA) nebuvo“, – Eltai sakė G. Mišutis.
Pasak jo, ryte lengvųjų automobilio srauto praktiškai nebuvo, nors įprastai jiems tekdavo laukti valandą ar dvi.
Tuo metu vilkikų srautai taip pat įprasti – Medininkų pasienio punkte pravažiuoti į Baltarusiją laukia 40 sunkiųjų transporto priemonių, o Šalčininkuose – 20.
„Visiškai kasdieninė situacija. Kartais tų laukiančiųjų dar netgi daugiau būdavo“, – tvirtino G. Mišutis.
Vis dėlto, VSAT atstovas svarstė, kad anksčiau ar vėliau Lenkijos sprendimas uždaryti sieną su Baltarusija pasijaus.
„Kažkokiu kampu vis tiek turėtų pasijausti, gal tik ne pirmą dieną. Negali būti, kad nukirtus ir vieną lengvųjų ir vieną krovininių (linijų – ELTA), kur tūkstančiai vykdavo, nepasijaustų. Bus kažkada tikrai, tik laiko klausimas ir kaip stipriai“, – sakė jis.
Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas antradienį paskelbė, kad uždaroma siena su Baltarusija, reaguojant į būsimas bendras Rusijos ir Baltarusijos karines pratybas „Zapad“.
Pratybos „Zapad-2025“ vyksta rugsėjo 12–16 d.
