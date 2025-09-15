Pirmadienio rytas Vilniuje – kantrybės išbandymas vairuotojams: teks lūkuriuoti kamščiuose

Automobilių eilės centro link nusidriekė nuo Pilaitės pr. — Laisvės pr., Molėtų pl.–Mokslininkų g., Ukmergės–M. Lietuvio g. Ozo–Gelvonų g. sankryžose. Taip pat Pavilnionių g. link Justiniškių g., Olandų g. ir Antakalnio g. link Olandų žiedo, Laisvės pr. link Savanorių žiedo, Ukmergės g. link Ukmergės–Geležinio Vilko g. sankryžos, Ozo g. link Kareivių—Kalvarijų—Ozo g. sankryžos
Iš centro pusės kamščiai tęsiasi link Geležinio Vilko–Žalgirio g. ir Žirnių g.–Liepkalnio g.– Minsko pl. sankryžų.
Kai kuriose kelio atkarpose vidutinis greitis gali tesiekti ir vos 15-25 kilometrus per valandą.
Kelionės laikas rugsėjo mėnesį ryte pailgėjo, tad vairuotojams patariama apsišarvuoti kantrybe ir jei yra galimybė – rinktis aplinkkelius arba atidėti ar paankstinti kelionę.