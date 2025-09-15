Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Pirmadienio rytas Vilniuje – kantrybės išbandymas vairuotojams: teks lūkuriuoti kamščiuose

2025 m. rugsėjo 15 d. 08:35
Pirmadienio rytas sostinėje prasidėjo kamščiais. Skaitytoja, kuri kreipėsi į Lrytas, pasakoja, kad įprastai kelionei trunkant 30 minučių, šįryt ją pasitiko 55 minučių kamštis. Remiantis „JUDU“ internetinėje svetainėje pateikiama informacija Vilniuje spūstys yra susidarę maždaug keturiolikoje skirtingų vietų.
Automobilių eilės centro link nusidriekė nuo Pilaitės pr. — Laisvės pr., Molėtų pl.–Mokslininkų g., Ukmergės–M. Lietuvio g.  Ozo–Gelvonų g. sankryžose. Taip pat Pavilnionių g. link Justiniškių g., Olandų g. ir Antakalnio g. link Olandų žiedo, Laisvės pr. link Savanorių žiedo, Ukmergės g. link Ukmergės–Geležinio Vilko g. sankryžos, Ozo g. link Kareivių—Kalvarijų—Ozo g. sankryžos
Iš centro pusės kamščiai tęsiasi link Geležinio Vilko–Žalgirio g. ir Žirnių g.–Liepkalnio g.– Minsko pl. sankryžų.
Kai kuriose kelio atkarpose vidutinis greitis gali tesiekti ir vos 15-25 kilometrus per valandą.
Kelionės laikas rugsėjo mėnesį ryte pailgėjo, tad vairuotojams patariama apsišarvuoti kantrybe ir jei yra galimybė – rinktis aplinkkelius arba atidėti ar paankstinti kelionę.
