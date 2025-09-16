Startuoja saugaus eismo savaitė ir Europos diena be žūčių keliuose

Kiekvienas iš mūsų galime prisidėti prie pokyčių gerinant eismo saugumą – užtenka nedidelio sprendimo. Įsipareigokime kelyje elgtis saugiai, dėmesingai ir pagarbiai, ypač atsižvelgdami į pažeidžiamiausius eismo dalyvius: vaikus, pėsčiuosius, dviratininkus, elektrinių mikrojudumo priemonių, motociklų vairuotojus.
Laikydamiesi Kelių eismo taisyklių saugome ne tik save, bet ir savo vaikus, kurie mokosi iš mūsų elgesio. Būkime jiems geru pavyzdžiu. Mūsų tikslas – kad kiekviena kelionė baigtųsi saugiai.
Europos diena be žuvusiųjų keliuose – rugsėjo 18-oji
Ar galime pasiekti, kad šią dieną Europos keliuose nežūtų nė vienas žmogus? Europos Sąjungos valstybės narės deda visas pastangas mažinti žuvusiųjų keliuose skaičių, tačiau sėkmė priklauso nuo bendros visų eismo dalyvių – transporto priemonių vairuotojų, pėsčiųjų, taip pat ir keleivių atsakomybės. Visos šalys siekia, kad būtų išvengta žūčių keliuose.
Europos kelių policijos tinklas ROADPOL per Saugaus eismo dienas išskiria ir akcentuoja vieną dieną, paskelbdamas ją Europos diena be žuvusiųjų keliuose – šiais metais tai rugsėjo 18-oji, ketvirtadienis.
Ypatingas dėmesys šiemet skiriamas dviratėms transporto priemonėms. Saugos šalmo dėvėjimas, šviesūs drabužiai, atšvaitai ir atsargus važiavimas gali išgelbėti gyvybes. Nesvarbu, ar šalmo dėvėjimas privalomas pagal taisykles – jį užsidėti ir užsisegti visada verta. Prieš sėsdami ant dviračio, elektrinio paspirtuko, motorinio dviračio, mopedo ar motociklo, pasirūpinkime savo saugumu. Pagalvokime: ar norėtume sutikti kelyje drausmingą ir taisyklių besilaikantį vairuotoją, ar tą, kuris rizikuoja?
Mūsų vaikai stebi, kaip mes elgiamės kelyje – ar užsisegame saugos diržą, ar sustojame prie pėsčiųjų perėjos, ar laikomės saugaus važiavimo greičio. Ko jie gali iš mūsų pasimokyti? – tikimės, deramo ir saugaus elgesio.
Kelių eismo saugumas yra bendra visų mūsų atsakomybė ir tik kartu galime pasiekti, kad keliuose nežūtų nė vienas žmogus. Kiekviena diena yra svarbi saugant gyvybes.
Pasaulio sveikatos organizacijos duomenimis, eismo įvykiuose kasmet žūsta apie 1,3 mln. žmonių. Europos Sąjungos keliuose 2024 m. žuvo 19 800 žmonių (vienam milijonui gyventojų – 44 žūtys). Lietuvoje pernai eismo įvykiuose žuvo 121 žmogus, šiemet iki rugsėjo 15 d. – 86 žmonės. Dėl to kasdien, dalyvaudami viešajame eisme, turime priminti sau, kad kelyje beveik viskas priklauso nuo mūsų pačių atsakingumo, dėmesio, sąmoningumo ir požiūrio į eismo saugumą.
Paskutinis rugsėjo sekmadienis (šiais metais rugsėjo 28-oji) – Keliaujančiųjų ir vairuotojų diena. Visų keliautojų globėjas – šventasis Kristoforas. Ši diena taip pat skirta prisiminti, kad mes patys labai prisidedame prie saugumo keliuose.