Tarandės tunelio statybos darbai įsibėgėjo: „Via Lietuva“ praneša apie tolimesnius pokyčius

„Via Lietuva“ praneša, kad jau įrengtos atraminės sienos, pastatytos pirmo etapo tunelinio viaduko atramos ir perdanga, klojamos trečiosios eismo juostos asfalto dangos, įrengiamas pėsčiųjų takas bei pandusų sienos.
Šiuo metu eismas organizuojamas taip: Vilniaus kryptimi transportas vyksta šalia automagistralės esančiu vietiniu keliu dviem juostomis. Tuo metu Panevėžio kryptimi abi pagrindinės eismo juostos yra uždarytos, todėl pravažiavus „EMSI“ degalinę, transportas nukreipiamas į kairę automagistralės pusę ir vyksta dviem juostomis.
Tunelis įrengiamas maždaug 300 metrų nuo „EMSI“ degalinės, važiuojant Ukmergės kryptimi. Jo atsiradimas yra itin svarbus sparčiai augančiai Tarandės gyvenvietei – projektas užtikrins saugesnį eismą, geresnį pralaidumą bei patogų susisiekimą Vilniaus regione.
Tarandės tunelis yra dalis transeuropinio TEN-T transporto tinklo, todėl jo modernizacija reikšminga ne tik Lietuvai, bet ir kitoms Europos Sąjungos šalims. Kasdienės spūstys ties posūkiu į Tarandę formuojasi jau nuo 2017 m., kai buvo atidarytas Vilniaus vakarinis aplinkkelis. Įrengus tunelį, numatoma, kad spūstys išnyks arba gerokai sumažės, o eismo įvykių rizika taps minimali.
Tunelio statybos projektas buvo inicijuotas atsižvelgiant į eismo saugumo ir patogaus susisiekimo būtinybę. Jam skirtas dalinis finansavimas, o 2023 m. pabaigoje, pasibaigus viešojo pirkimo procedūroms, pasirašyta sutartis su UAB „YIT Lietuva“.
Projekto vertė – 6,2 mln. Eur su PVM. Tunelį planuojama atidaryti eismui 2026 m. vasarą.
Bendrovė „Via Lietuva“ rūpinasi daugiau nei 21 000 km valstybinės reikšmės kelių, daugiau nei 1 500 tiltų, viadukų, tunelių ir daugiau nei 2 000 km pėsčiųjų ir dviračių takų.
