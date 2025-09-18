Lietuvoje baudos už greičio viršijimą – vienos mažiausių: kitur susimoka ir šimtais tūkstančių

Vairavimo kultūra ir baudos už greičio viršijimą Europos šalyse smarkiai skiriasi. Automobilių duomenų įmonė „carVertical“ atliko tyrimą 23-iose šalyse, siekdama išsiaiškinti, kaip baudų dydis koreliuoja su apgadinimų statistika. Ar tikrai didesnės baudos atgraso vairuotojus nuo greičio viršijimo?
Didelis apgadintų automobilių skaičius – mažų baudų pasekmė?
Lietuva patenka į sąrašą Europos šalių, kuriose baudos už greičio viršijimą ganėtinai mažos. Pavyzdžiui, šalyje viršijus greitį iki 15 km/val. skiriama 30 eurų bauda. Turint omenyje, jog vidutinė mėnesinė alga Lietuvoje – 1 343 eurai, baudos dydis siekia vos 2,2 proc. atlyginimo.
Pagal šį rodiklį iš 23 tyrime dalyvavusių Europos šalių Lietuva rikiuojasi 21-oje vietoje – lenkdama tik Lenkiją ir Ukrainą.
Žemos baudos Lietuvoje tiesiogiai atsispindi ir apgadintų automobilių statistikoje. Pasak „Rinkos skaidrumo indekso“, daugiau nei pusė transporto priemonių (51,3 proc.) šalyje buvo apgadintos.
„Baudos už greičio viršijimą iki 15 km/val. Europoje skiriasi kartais: nuo 10 eurų iki daugiau nei 200 eurų. Nors šalyse, kuriose baudos didesnės, automobiliai paprastai apgadinami rečiau, nereikėtų pamiršti ir vairavimo kultūros – tolerancijos lygis kelių eismo taisyklių pažeidėjams skirtinguose Europos regionuose smarkiai skiriasi“, – aiškina „carVertical“ automobilių rinkos ekspertas Matas Buzelis.
Skandinavijos šalyse baudos griežčiausios
Iš visų tyrime dalyvavusių šalių, Skandinavijos šalys, Švedija, Danija ir Suomija, o taip pat Slovėnija ir Belgija pasižymi ganėtinai didelėmis baudomis, lyginant su vidutiniu šalies atlyginimu. Vis tik šios šalys išsiskiria ir mažiausiu apgadintų automobilių skaičiumi Europoje.
Viršijus greitį iki 15 km/val. Danijoje vairuotojui tektų atseikėti 3000 kronų (402 eurus), o tai net dešimtadalis šalies vidutinio atlyginimo. Visgi vairuotojai šioje šalyje niekur neskuba, tad ir apgadinti tik kiek daugiau nei penktadalis automobilių – vienas geriausių rezultatų visame tyrime.
Palyginimui, baudos už greičio viršijimą Rytų ir Vidurio Europos šalyse ganėtinai nedidelės, o apgadintų automobilių dalis aukšta. Latvijoje bauda už greičio viršijimą iki 15 km/val. siekia 40 eurų, Čekijoje – 40 eurų, Lenkijoje – 100 zlotų (24 eurus), Slovakijoje – 39 eurus. Įvertinus vidutinį atlyginimą šiose šalyse, už šį nusižengimą vairuotojai sumoka vos 1,6–3,3 proc. nuo savo mėnesinių pajamų. Visose šiose šalyse daugiau nei pusė automobilių buvo apgadinti, o aukščiausia transporto priemonių su žalų įrašais dalis fiksuota Lenkijoje – 62,1 proc.
Visgi, tokia statistika fiksuojama ne visur, mat kai kuriose šalyse pastebima ne tik sąlyginai maža apgadintų automobilių dalis, tačiau ir ganėtinai nedidelės baudos.
„Mažos baudos nebūtinai reiškia, kad šalyje bus daugybė greitį viršijančių vairuotojų ir aukštas avaringumas. Pavyzdžiui, Jungtinėje Karalystėje, Vokietijoje ir Ispanijoje baudos sąlyginai nedidelės, tačiau apgadintų automobilių dalis irgi žema. Tai byloja ir apie tam tikrą visuomenės brandą, kai patys vairuotojai supranta greičio viršijimo pasekmes“, – sako M.Buzelis.
Už greičio viršijimą – šimtus tūkstančių eurų siekiančios baudos
Kai kurios šalys neturi fiksuoto dydžio baudų, tad jos skiriamos priklausomai nuo pažeidėjo pajamų. Kuo daugiau greitį viršijęs vairuotojas uždirba, tuo plačiau jam tenka atverti piniginę. Tokia sistema taikoma Suomijoje ir Šveicarijoje, kur milžiniškos baudos galima sulaukti ne tik viršijus greitį, bet ir įvykdžius kitus kelių eismo taisyklių pažeidimus.
Štai prieš porą metų Suomijoje vienam milijonieriui viršijus greitį 30 km/val., jam paskirta 121 tūkst. eurų bauda.
M.Buzelio teigimu, greitį viršijantys vairuotojai turėtų suprasti, kad jie rizikuoja ne tik sulaukti baudos, bet ir sukelti skaudžių pasekmių turėsiantį eismo įvykį. Automobilių rinkos ekspertas ragina būti atsakingiems ir be reikalo nerizikuoti nei savo, nei kitų saugumu ir gyvybe.
