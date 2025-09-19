Registruoja išskirtinius eismo įvykius: policijos pareigūnai perspėja apie tragiškas pasekmes

Įvykių aplinkybės bus nustatytos atlikus ikiteisminius tyrimus, praneša Panevėžio apskrities vyriausiasis policijos komisariatas.
Per 8 šių metų mėnesius Panevėžio apskrityje įvyko 922 eismo įvykiai (pernai per tą patį laikotarpį 1 466). Iš jų – 51 įvykdė neblaivūs.
Įskaitinių eismo įvykių per 8 šių metų mėnesius įvyko 201 (209 pernai), iš jų 8 (11 – 2024 m.) įvykdė neblaivūs vairuotojai.
Per 8 šių metų mėnesius žuvo 10 žmonių, kai pernai per tą patį laikotarpį – 7.
82,59 proc. eismo įvykių šiais metais įvyko dėl vairuotojų kaltės; 1,49 proc. – dėl pėsčiųjų kaltės; 9,95 proc. – dėl dviratininkų ir 5,97 proc. dėl kitų kaltės.
Panevėžio policijos pareigūnai kasdien vykdo įvairias prevencines priemones saugumui kelyje užtikrinti: tikrinamas vairuotojų blaivumas, vykdomos greičio kontrolės priemonės ir kt.
Tačiau pabrėžtina, kad kiekviena kelionė automobiliu – atsakomybė už save ir kitus eismo dalyvius.
Primename, kad vairuojant būtina:
– dėmesį sutelkti į kelią;
– nesinaudoti mobiliuoju telefonu;
– važiavimo greitį pasirinkti ne tik pagal ženklus, bet ir pagal oro sąlygas, kelio dangą. Dėl
blogo matomumo, šlapios ar slidžios kelio dangos visada reikia važiuoti mažesniu greičiu;
– laikytis saugaus atstumo.
Taip pat būtina:
– nevairuoti pavargusiems (nemiegojusiems);
– nevairuoti neblaiviems.
Pasirūpinkite, kad automobilis būtų techniškai tvarkingas.
Kviečiame kiekvieną iš mūsų prisidėti prie saugesnių kelionių.
Būkite atidūs, atsargūs ir rūpestingi – tik taip išvengsime skaudžių eismo įvykių.