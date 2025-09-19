Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
Registruoja išskirtinius eismo įvykius: policijos pareigūnai perspėja apie tragiškas pasekmes

2025 m. rugsėjo 19 d. 16:36
Panevėžio apskrities vyriausiasis policijos komisariatas
Pastarosiomis dienomis Panevėžio apskrityje registruojami išskirtiniai eismo įvykiai, kai automobiliai susiduria kaktomuša, vienu atveju žuvo automobilio vairuotojas.
Įvykių aplinkybės bus nustatytos atlikus ikiteisminius tyrimus, praneša Panevėžio apskrities vyriausiasis policijos komisariatas.
Per 8 šių metų mėnesius Panevėžio apskrityje įvyko 922 eismo įvykiai (pernai per tą patį laikotarpį 1 466). Iš jų – 51 įvykdė neblaivūs.
Įskaitinių eismo įvykių per 8 šių metų mėnesius įvyko 201 (209 pernai), iš jų 8 (11 – 2024 m.) įvykdė neblaivūs vairuotojai.
Per 8 šių metų mėnesius žuvo 10 žmonių, kai pernai per tą patį laikotarpį – 7.
82,59 proc. eismo įvykių šiais metais įvyko dėl vairuotojų kaltės; 1,49 proc. – dėl pėsčiųjų kaltės; 9,95 proc. – dėl dviratininkų ir 5,97 proc. dėl kitų kaltės.
Panevėžio policijos pareigūnai kasdien vykdo įvairias prevencines priemones saugumui kelyje užtikrinti: tikrinamas vairuotojų blaivumas, vykdomos greičio kontrolės priemonės ir kt.
Tačiau pabrėžtina, kad kiekviena kelionė automobiliu – atsakomybė už save ir kitus eismo dalyvius.
Primename, kad vairuojant būtina:
– dėmesį sutelkti į kelią;
– nesinaudoti mobiliuoju telefonu;
– važiavimo greitį pasirinkti ne tik pagal ženklus, bet ir pagal oro sąlygas, kelio dangą. Dėl
blogo matomumo, šlapios ar slidžios kelio dangos visada reikia važiuoti mažesniu greičiu;
– laikytis saugaus atstumo.
Taip pat būtina:
– nevairuoti pavargusiems (nemiegojusiems);
– nevairuoti neblaiviems.
Pasirūpinkite, kad automobilis būtų techniškai tvarkingas.
Kviečiame kiekvieną iš mūsų prisidėti prie saugesnių kelionių.
Būkite atidūs, atsargūs ir rūpestingi – tik taip išvengsime skaudžių eismo įvykių.
avarijakaktomušaPolicija
