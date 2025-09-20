Lrytas Premium prenumerata tik
Be telefono, be pinigų, be šeimos: vyrą žmona paliko degalinėje

2025 m. rugsėjo 20 d. 10:33
Lrytas.lt
Vokietijoje nutiko kurioziškas įvykis – 69 metų vyras, sustojęs prie A7 greitkelio Bispingene pasinaudoti tualetu, grįžęs nerado nei žmonos, nei dukters, nei automobilio. Kaip rašoma „Bild“, šeima išvyko toliau link Pietų Harco, nepastebėjusi, kad vyras taip ir liko stovėjimo aikštelėje.
Be telefono, pinigų ir artimųjų, jis atsidūrė itin keblioje padėtyje. Laimei, pagalbą suteikė netoliese buvusi pora, kuri nuvežė jį į policijos nuovadą Soltau mieste. Tačiau pareigūnams kurį laiką nepavyko susisiekti su žmona, nes nei vyras, nei policija neturėjo jos telefono numerio.
Situaciją išgelbėjo gana neįprasta pagalba – policija susisiekė su pažįstamais iš vyro gimtojo miestelio Pietų Harce. Tarp jų buvo draudimo agentas, tuo metu dalyvavęs vestuvėse, ir vietos karnavalo klubo nariai. Būtent jie padėjo surasti žmonos telefono numerį
Tuo metu moteris jau buvo pastebėjusi, kad vyras liko ne automobilyje, ir desperatiškai jo ieškojo. Po daugiau nei dviejų valandų netikėtas nuotykis pagaliau baigėsi – sutuoktiniai ir dukra vėl susitiko.
