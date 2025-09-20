Be telefono, be pinigų, be šeimos: vyrą žmona paliko degalinėje

Be telefono, pinigų ir artimųjų, jis atsidūrė itin keblioje padėtyje. Laimei, pagalbą suteikė netoliese buvusi pora, kuri nuvežė jį į policijos nuovadą Soltau mieste. Tačiau pareigūnams kurį laiką nepavyko susisiekti su žmona, nes nei vyras, nei policija neturėjo jos telefono numerio.
Situaciją išgelbėjo gana neįprasta pagalba – policija susisiekė su pažįstamais iš vyro gimtojo miestelio Pietų Harce. Tarp jų buvo draudimo agentas, tuo metu dalyvavęs vestuvėse, ir vietos karnavalo klubo nariai. Būtent jie padėjo surasti žmonos telefono numerį
Tuo metu moteris jau buvo pastebėjusi, kad vyras liko ne automobilyje, ir desperatiškai jo ieškojo. Po daugiau nei dviejų valandų netikėtas nuotykis pagaliau baigėsi – sutuoktiniai ir dukra vėl susitiko.
greitkelisdegalinėVokietija
