„Fūristai“ jaučiasi visagaliais: spjovė į aiškų policininkų įspėjimą

Pakartotinę policinę priemonę Klaipėdos apskrities VPK Kelių policijos skyriaus pareigūnai vykdė praėjusio penktadienio (rugsėjo 19 d.) vakarą.
Per nuo 18 val. iki 21. val. antrą kartą per savaitę toje pačioje vietoje surengtą reidą tikrinta, kaip krovininių automobilių vairuotojai paiso šių transporto priemonių eismą draudžiančio kelio ženklo.
Minijos gatvėje, atkarpoje tarp Baltijos prospekto ir Kalnupės gatvės, nustatyti devyni tokio pobūdžio KET pažeidimai.
Pirmadienį (rugsėjo 15 d.) per pustrečios valandos čia nustatyti septyni tokie KET pažeidimai.
Penktadienį nuo 21 val. iki 24 val. Klaipėdoje vykdyta ir policinė priemonė dėl neblaivių, apsvaigusių, bei neturinčių teisės vairuoti vairuotojų kontrolės.
Nustatyti keturi girti vairuotojai ir vienas, kuriam teisė vairuoti yra atimta.
Dar 15 patikrintų vairuotojų buvo vartoję alkoholio, tačiau leistinos ribos neviršijo.
Atsakomybės neišvengs ir trys Gargžduose bei uostamiestyje pareigūnų patikrinti alkoholio padauginę dviratininkai.
Iš viso per rugsėjo 19-ąją vykdytas Klaipėdos apskrities kelių policijos pareigūnų priemones užfiksuoti 37 įvairūs KET pažeidimai.