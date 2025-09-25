Gaudynės Lenkijoje: nuo policijos elektriniu paspirtuku spruko 14-metis

Kaip skelbia Lenkijos policija, incidentas įvyko pirmadienį kiek po 17 val. vietos laiku Pakarpatės vaivadijoje. Kelių policijos pareigūnai, pastebėję dideliu greičiu važiuojantį elektrinį paspirtuką, nusprendė patikrinti jo vairuotoją.
Tačiau paspirtuku važiavęs jaunuolis, pamatęs pareigūnus, padidino greitį ir pradėjo sprukti.
Sprukdamas nuo policijos vaikinas kėlė pavojų sau ir kitiems eismo dalyviams, ignoravo pareigūnų vaizdo ir garso signalus. Galiausiai jis nusuko į teritoriją, kur pareigūnai jo negalėjo persekioti savo tarnybiniu automobiliu. Nepaisant to, galiausiai paspirtukininkas buvo sučiuptas netoliese esančiame žvyrkelyje.
Paaiškėjo, kad tai yra 14 metų vietos gyventojas. Į įvykio vietą buvo iškviestas nepilnamečio tėvas.
Jaunasis vairuotojas pareigūnams prisipažino, kad yra „nulaužęs“ paspirtuko greičio ribojimus, tai jam ir leido išvystyti šiai transporto priemonei neįprastai didelį greitį.
Visą surinktą medžiagą pareigūnai žada perduoti vietos šeimos teismui. Tuo pačiu pareigūnai priemena, kad Lenkijoje paspirtukais galima važiuoti tik tam skirtais keliais, o jų greitis neturėtų viršyti 20 km/val.
