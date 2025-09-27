Po Klaipėdą – su Rusijos vėliava: policijos pareigūnai aiškina, ar tai pažeidžia įstatymus

Uostamiesčio gatvėse automobilį, ant kurio valstybinio numerio rėmelio pavaizduota Rusijos vėliava ir užrašas „Russia“, pastebėjęs VE.lt skaitytojas domisi – ar tokių simbolių demonstravimas nepažeidžia Lietuvos teisės.
„Juk po karo pradžios buvo teisės pakeitimų, susijusių su agresoriaus simbolikos demonstravimu. Kaip vertinti tokį vaizdą Klaipėdoje – ar tai pažeidimas?“, – klausia miestietis.
Klausimą perdavus Klaipėdos miesto policijos komisariatui, jo pareigūnai nurodė, jog toks užrašas ant automobilio numerio rėmelio teisės aktų nepažeidžia.
2022-ųjų balandį Lietuvoje įsigaliojo Administracinės teisės pažeidimų kodekso pakeitimai, kurie numato administracinę atsakomybę už nacistinių, komunistinių simbolių, totalitarinių ar autoritarinių režimų simbolių platinimą ar demonstravimą.
Po šių pakeitimų uždrausti totalitarinių ar autoritarinių režimų simbolių, kuriuos šie režimai naudojo ar naudoja jų įvykdytai ar vykdomai karinei agresijai, demonstravimas, prie šių simbolių priskiriami ir Rusijos karinių pajėgų Ukrainoje naudojami ženklai „Z“ ar „V“.
automobilio numeriaiKlaipėdanumeris
Rodyti daugiau žymių