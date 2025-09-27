Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Po Klaipėdą – su Rusijos vėliava: policijos pareigūnai aiškina, ar tai pažeidžia įstatymus

2025 m. rugsėjo 27 d. 14:56
Valdas Pryšmantas
Nors po to, kai Rusija pradėjo neišprovokuotą karą Ukrainoje, sąsajos su agresore balansuoja ne tik ant moralės, bet ir teisės pažeidimo ribos. Tačiau valstybės vėliava ant automobilio nepriskiriama prie draudžiamų demonstruoti simbolių.
Uostamiesčio gatvėse automobilį, ant kurio valstybinio numerio rėmelio pavaizduota Rusijos vėliava ir užrašas „Russia“, pastebėjęs VE.lt skaitytojas domisi – ar tokių simbolių demonstravimas nepažeidžia Lietuvos teisės.
„Juk po karo pradžios buvo teisės pakeitimų, susijusių su agresoriaus simbolikos demonstravimu. Kaip vertinti tokį vaizdą Klaipėdoje – ar tai pažeidimas?“, – klausia miestietis.
Klausimą perdavus Klaipėdos miesto policijos komisariatui, jo pareigūnai nurodė, jog toks užrašas ant automobilio numerio rėmelio teisės aktų nepažeidžia.
2022-ųjų balandį Lietuvoje įsigaliojo Administracinės teisės pažeidimų kodekso pakeitimai, kurie numato administracinę atsakomybę už nacistinių, komunistinių simbolių, totalitarinių ar autoritarinių režimų simbolių platinimą ar demonstravimą.
Po šių pakeitimų uždrausti totalitarinių ar autoritarinių režimų simbolių, kuriuos šie režimai naudojo ar naudoja jų įvykdytai ar vykdomai karinei agresijai, demonstravimas, prie šių simbolių priskiriami ir Rusijos karinių pajėgų Ukrainoje naudojami ženklai „Z“ ar „V“.
automobilio numeriaiKlaipėdanumeris
