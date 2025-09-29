Per savaitę Klaipėdos apskrities policijai įkliuvo 14 girtų vairuotojų

Rugsėjo 22 d. apie 9 val. 16 min. Klaipėdoje, Vilniaus pl., sustabdytam 1994 m. gimusiam „Fiat“ vairuotojui nustatytas 0,91 prom., tą pačią dieną apie 7 val. 40 min. Klaipėdoje, Nendrių g., 1982 m. gimusiam „Mercedes Benz“ vairuotojui – 0,62 prom. girtumas.
Rugsėjo 26 d. apie 21 val. 15 min. Klaipėdoje, Minijos g., sustabdytai 1973 m. gimusiai automobilio „Volvo“ vairuotojai nustatytas 0,46 prom., ten pat apie 20 val. 08 min. automobilio „Mazda“ vairuotojui gimusiam 1969 m. – 0,64 prom., apie 19 val. 52 min. toje pat vietoje sustabdytam 1961 m. gimusiam „Honda“ vairuotojui – 0,43 prom., apie 23 val. 32 min. Klaipėdoje, Herkaus Manto g., 1970 m. gimusiam „Jeep“ vairuotojui – 0,55 prom. girtumas.
Rugpjūčio 27 d. apie 15 val. 05 min. Rietavo savivaldybėje, kelyje Mažeikiai–Plungė–Tauragė, sustabdytam 1958 m. gimusiam „Toyota“ vairuotojui nustatytas 0,51 prom., tą pačią dieną apie 10 val. 06 min. Palangoje, kelyje Klaipėda–Liepoja, 1956 m. gimusiam „Chrysler“ vairuotojui – 0,51 prom. girtumas.
Rugsėjo 28 d. apie 12 val. 35 min. Plungėje, J. Tumo-Vaižganto g., sustabdytam 2002 m. gimusiam „Volkswagen“ vairuotojui nustatytas 0,66 prom., apie 8 val. 06 min. Rietavo savivaldybėje, kelyje Mažeikiai–Plungė–Tauragė, sustabdytam 1953 m. gimusiam „Volkswagen“ vairuotojui – 0,57 prom., apie 15 val. 17 min. Kretingos r., kelyje Šiauliai–Palanga, 1971 m. gimusiam automobilio BMW vairuotojui – 0,54 prom., apie 12 val. 42 min. Plungės r., kelyje Mažeikiai–Plungė–Tauragė, sustabdytam 1961 m. gimusiam „Skoda“ vairuotojui – 0,54 prom., apie 8 val. 46 min. Rietavo savivaldybės kelyje Rietavas–Lioliai–Mažieji Mostaičiai 1985 m. gimusiam „Opel“ vairuotojui – 0,46 prom., o apie 11 val. 56 min. Plungės r., kelyje Mažeikiai–Plungė–Tauragė, 1993 m. gimusiam motociklo BMW vairuotojui – 0,09 prom. girtumas.
Dar 7 pareigūnų patikrinti vairuotojai vairavo transporto priemones neturėdami tam teisės.
Taip pat nustatytas vienas alkoholio padauginęs dviratininkas. Rugsėjo 25 d. apie 14 val. 05 min. Klaipėdos r., Doviluose, 1974 m. gimusiam dviračio pedalus mynusiam vyrui nustatytas 3,43 prom. girtumas.
Per savaitę Klaipėdos apskrities kelių policijos pareigūnai taip pat užfiksavo, kad 30 vairuotojų neleistinai naudojosi mobiliojo ryšio įrenginiais, 14 – nesegėjo saugos diržų, 6 – lenkė draudžiamose vietose, net 71 – nepraleido pėsčiųjų.
Mobiliuoju greičio matuokliu per savaitę užfiksuoti 475, kitomis priemonėmis – dar 51 leistino greičio viršijimo atvejai.