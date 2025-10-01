Ties statomu Tarandės tuneliu keisis eismas: štai ko svarbu nepražiopsoti vairuotojams

Pradėjus tunelio statybos darbus kairėje automagistralės pusėje, nuo spalio 6 d. eismas Panevėžio–Vilniaus kryptimi bus uždarytas ir kreipiamas į dešinę automagistralės pusę, kur vyks dviem susiaurintomis juostomis.
Eismas Vilniaus–Panevėžio kryptimi vyks taip pat dešine automagistralės Vilnius–Panevėžys puse dviem susiaurintomis juostomis.
Kad eismas būtų saugesnis, bus įrengti gulekšniai, skiriantys transporto kryptis.
Atkreipiame dėmesį, kad eismas nebebus nukreipiamas į lygiagrečiai esantį vietinės reikšmės kelią. Kad kelionės būtų sklandžios ir saugios, raginame vairuotojus stebėti kelio ženklus ir jais vadovautis.
Tarandės tunelio statybos darbus vykdo UAB „YIT Lietuva“. Darbų kaina – 6,2 mln. eurų su pridėtinės vertės mokesčiu.
Tunelį atidaryti eismui planuojama iki kitų metų birželio mėn.