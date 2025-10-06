Dėl pratybų Vilniuje porai dienų keisis viešojo transporto tvarkaraščiai

Jų metu, spalio 7–8 dienomis, bus pasitelkiama dalis Vilniaus mieste kursuojančių transporto priemonių, todėl laikinai keisis 17 maršrutų tvarkaraščiai: 1G, 2G, 3G, 5G, 5, 10, 18, 29, 34, 40, 50, 53, 56, 69, 74, 87, 115.
Atsinaujinusius tvarkaraščius rasite svetainėse judu.lt ir stops.lt. Viešąjį transportą realiu laiku sekite JUDU virtualioje švieslentėje čia.
Pratybų metu bus testuojami institucijų, nevyriausybinių organizacijų ir savivaldybių veiksmai bei sąveika konvencinių ir hibridinių (dezinformacija, kibernetinės atakos, energetinio saugumo pažeidimas ir kt.) grėsmių akivaizdoje.