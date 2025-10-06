Lrytas Premium prenumerata tik
Dėl pratybų Vilniuje porai dienų keisis viešojo transporto tvarkaraščiai

2025 m. spalio 6 d. 09:11
Lrytas.lt
Spalio 6–11 dienomis antrus metus iš eilės Lietuvoje vyks didžiausios Nacionalinės mobilizacinės sistemos patikrinimo pratybos „Vyčio skliautas“.
Jų metu, spalio 7–8 dienomis, bus pasitelkiama dalis Vilniaus mieste kursuojančių transporto priemonių, todėl laikinai keisis 17 maršrutų tvarkaraščiai: 1G, 2G, 3G, 5G, 5, 10, 18, 29, 34, 40, 50, 53, 56, 69, 74, 87, 115.
Atsinaujinusius tvarkaraščius rasite svetainėse judu.lt ir stops.lt. Viešąjį transportą realiu laiku sekite JUDU virtualioje švieslentėje čia.
Pratybų metu bus testuojami institucijų, nevyriausybinių organizacijų ir savivaldybių veiksmai bei sąveika konvencinių ir hibridinių (dezinformacija, kibernetinės atakos, energetinio saugumo pažeidimas ir kt.) grėsmių akivaizdoje.
