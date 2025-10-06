Orai
2025 m. spalio 6 d. 15:18
Dėl vandentiekio avarijos Vilniuje – apsunkintas eismas ties laidojimo namais
2025 m. spalio 6 d. 15:18
Lrytas.lt
Dėl vandentiekio avarijos Vilniaus Olandų gatvėje ties Krivių gatve vykdomi avarijos likvidavimo darbai.
Dėl to laikinai naikinamas kairysis posūkis laidojimo namų „Ritualas“ link, taip pat susiaurinta važiuojamoji gatvės dalis.
Eismą planuojama atnaujinti iki pirmadienio, spalio 6 d., 23 val.
vandentiekio avarija
Laidojimo namai