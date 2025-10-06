Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Dėl vandentiekio avarijos Vilniuje – apsunkintas eismas ties laidojimo namais

2025 m. spalio 6 d. 15:18
Lrytas.lt
Dėl vandentiekio avarijos Vilniaus Olandų gatvėje ties Krivių gatve vykdomi avarijos likvidavimo darbai.
Dėl to laikinai naikinamas kairysis posūkis laidojimo namų „Ritualas“ link, taip pat susiaurinta važiuojamoji gatvės dalis.
Eismą planuojama atnaujinti iki pirmadienio, spalio 6 d., 23 val.
