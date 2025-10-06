Girta vairuotoja Kauno r. važiavo iki parduotuvės – BMW trenkėsi į „Opel“

Savaitės lakstūnas užfiksuotas spalio 2 d. apie 8 val. Automobilis „Mercedes-Benz“, vairuojamas vyro (gim. 1984 m.), magistraliniame kelyje Vilnius – Kaunas – Klaipėda, kur maksimalus greitis siekia 70 km/val., skriejo 136 km/val. greičiu.
Vairuotojui surašytas administracinio nusižengimo protokolas.
Spalio 3 d. apie 17 val. gautas pranešimas, jog Kauno r., Noreikiškės kaime, įvyko eismo įvykis, vienas iš vairuotojų galimai neblaivus.
Atvykus į įvykio vietą paaiškėjo, jog automobilis BMW, vairuojamas girtos moters (gim. 1969 m.), kliudė automobilį „Opel“, vairuojamą vyro (gim. 1965 m.).
BMW vairuotoja pripažino, jog neseniai vartojo alkoholį su automobiliu važiavo iki parduotuvės.
Praėjusią savaitę Kelių policijos pareigūnai ir toliau vykdė policines priemones, skirtas neblaiviems vairuotojams ir kitiems KET pažeidimams išaiškinti. Jų metu policijos pareigūnai Kaune ir Kauno rajone patikrino virš 5,9 tūkst. transporto priemonių.
Išaiškinti 8 girti vairuotojai (girtumo laipsnis svyravo nuo 0,09 iki 1,54 prom.).
Iš viso praėjusią savaitę Kauno apskrityje policijos pareigūnai nustatė 19 girtų vairuotojų, 7 vairuotojus, kurie transporto priemones vairavo neturėdami tam teisės, dar 58 vairuotojus, kurie vairuodami naudojosi mobiliojo ryšio priemonėmis.
girti vairuotojaigirta moterisBMW avarija
Rodyti daugiau žymių