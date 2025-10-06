Lrytas Premium prenumerata tik
12,99 Eur metams
sporto klubo narystė
AutoRadaras

Girta vairuotoja Kauno r. važiavo iki parduotuvės – BMW trenkėsi į „Opel“

2025 m. spalio 6 d. 14:22
Kauno apskrities VPK
Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos skyriaus pareigūnai, siekdami užtikrinti saugumą kelyje, praėjusią savaitę, rugsėjo 29 – spalio 5 dienomis, toliau tikrino, kaip eismo dalyviai laikosi Kelių eismo taisyklių. Per savaitę Kelių policijos pareigūnai mobiliaisiais greičio matavimo prietaisais užfiksavo 730 greičio viršijimo atvejų.
Daugiau nuotraukų (1)
Savaitės lakstūnas užfiksuotas spalio 2 d. apie 8 val. Automobilis „Mercedes-Benz“, vairuojamas vyro (gim. 1984 m.), magistraliniame kelyje Vilnius – Kaunas – Klaipėda, kur maksimalus greitis siekia 70 km/val., skriejo 136 km/val. greičiu.
Vairuotojui surašytas administracinio nusižengimo protokolas.
Spalio 3 d. apie 17 val. gautas pranešimas, jog Kauno r., Noreikiškės kaime, įvyko eismo įvykis, vienas iš vairuotojų galimai neblaivus.
Atvykus į įvykio vietą paaiškėjo, jog automobilis BMW, vairuojamas girtos moters (gim. 1969 m.), kliudė automobilį „Opel“, vairuojamą vyro (gim. 1965 m.).
BMW vairuotoja pripažino, jog neseniai vartojo alkoholį su automobiliu važiavo iki parduotuvės.
Praėjusią savaitę Kelių policijos pareigūnai ir toliau vykdė policines priemones, skirtas neblaiviems vairuotojams ir kitiems KET pažeidimams išaiškinti. Jų metu policijos pareigūnai Kaune ir Kauno rajone patikrino virš 5,9 tūkst. transporto priemonių.
Išaiškinti 8 girti vairuotojai (girtumo laipsnis svyravo nuo 0,09 iki 1,54 prom.).
Iš viso praėjusią savaitę Kauno apskrityje policijos pareigūnai nustatė 19 girtų vairuotojų, 7 vairuotojus, kurie transporto priemones vairavo neturėdami tam teisės, dar 58 vairuotojus, kurie vairuodami naudojosi mobiliojo ryšio priemonėmis.
girti vairuotojaigirta moterisBMW avarija
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.