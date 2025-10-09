Druskininkai pradeda statyti autobusų stotį – vienas sprendimas čia ypač netikėtas

Kapsulėje bus saugomas laiškas ateities kartoms bei simboliniai projekto artefaktai, o pati kapsulė bus patalpinta matomoje stoties vietoje, kad primintų apie šios vietos kūrimo pradžią ir jos idėją.
Architekto Gintaro Balčyčio Druskininkų autobusų stoties projektas šiais metais dalyvavo Lietuvos paviljone Venecijos architektūros bienalėje. Pristatytas būsimos stoties maketas atskleidė, kad šiuolaikinė architektūra gali kalbėti apie darną tarp gamtos, technologijų ir žmogaus.
G.Balčytis sako, kad Druskininkų autobusų stoties idėja kilo iš pačios gamtos. „Esami sklypo medžiai padiktavo pastato idėją ir atlieka pagrindinį vaidmenį, o ir pats projektas atitinka visus šiandienos tvarumo kriterijus,“ – teigia jis.
Medinių konstrukcijų stotis taps daugiafunkciniu objektu, kuriame architektūra, gamta ir technologijos susilieja į vieną visumą. Iš jos vidaus kylantis helio balionas leis pakilti į 200 metrų aukštį ir pamatyti įspūdingas Druskininkų bei jų apylinkių panoramas.