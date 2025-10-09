Lrytas Premium prenumerata tik
AutoRadaras

Vilniaus centre atidarė naują požeminę aikštelę automobiliams

2025 m. spalio 9 d. 10:29
Lrytas.lt
Vilniaus centre, tarp Lukiškių aikštės ir Baltojo tilto, oficialiai pradėjo veikti nauja požeminė automobilių statymo aikštelė su šimtu viešų vietų miesto gyventojų kasdieniams poreikiams.
Šv. Jokūbo kvartale pastatytoje 233 stovėjimo vietų požeminėje aikštelėje 100 vietų nuo šiol atverta viešam naudojimui, rašoma „Lords LB Asset Management“ pranešime žiniasklaidai.
Aikštelę valdo operatorė „Unipark“ – už automobilių stovėjimą atsiskaitoma per bendrovės mobiliąją programėlę arba mokėjimo automate. „Unipark“ Jokūbo kvartalo aikštelėje numačiusi 3,5 Eur / val. įkainį.
Įvažiuoti į aikštelę galima iš Lukiškių gatvės.
požeminė automobilių aikštelėkvartalasLukiškių aikštė
