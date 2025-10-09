Vilniaus centre atidarė naują požeminę aikštelę automobiliams

Šv. Jokūbo kvartale pastatytoje 233 stovėjimo vietų požeminėje aikštelėje 100 vietų nuo šiol atverta viešam naudojimui, rašoma „Lords LB Asset Management“ pranešime žiniasklaidai.
Aikštelę valdo operatorė „Unipark“ – už automobilių stovėjimą atsiskaitoma per bendrovės mobiliąją programėlę arba mokėjimo automate. „Unipark“ Jokūbo kvartalo aikštelėje numačiusi 3,5 Eur / val. įkainį.
Įvažiuoti į aikštelę galima iš Lukiškių gatvės.
požeminė automobilių aikštelėkvartalasLukiškių aikštė
