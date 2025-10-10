Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
Gyventojai kelia aliarmą – Lazdynuose dingsta dviračiai

2025 m. spalio 10 d. 11:12
Lazdynuose iš saugyklų pradingus keliems dviračiams gyventojai patys ėmė dalintis pranešimais, kur pastebėtos panašios transporto priemonės.
Dviračiai
