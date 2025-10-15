Sukčiai atakuoja vairuotojus – įspėja apie įtartinas SMS žinutes

Šiose žinutėse taip pat pateikiama nuoroda į įtartiną internetinį puslapį.
„Unipark“ pabrėžia, kad įmonė tokio pobūdžio žinučių nesiunčia.
Bendrovės atstovai primygtinai prašo nespausti jose pateiktų nuorodų, nesidalinti savo asmens ir kitais duomenimis. Gavus tokią ar kitą įtartiną žinutę, „Unipark“ įspėja į ją nereaguoti ir nespausti jokių jose esančių nuorodų bei iškart ištrinti žinutę.
Apie sukčių ir kitų įtartinų asmenų bandymus pasisavinti asmens ir kitus duomenis, būtina informuoti policijos pareigūnus bendrosios pagalbos telefonu 112.