Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
AutoRadaras

Sukčiai atakuoja vairuotojus – įspėja apie įtartinas SMS žinutes

2025 m. spalio 15 d. 12:38
Šiandien, spalio 15 d., dalis automobilių statymo programėlės „Unipark“ klientų sulaukė įtartinų SMS žinučių: jose, prisidengiant „Unipark“ vardu, prašoma susimokėti už tariamai neapmokėtą automobilių stovėjimą, grasinant apie galimai dideles baudas to nepadarius, rašoma pranešime žiniasklaidai.
Daugiau nuotraukų (2)
Šiose žinutėse taip pat pateikiama nuoroda į įtartiną internetinį puslapį.
„Unipark“ pabrėžia, kad įmonė tokio pobūdžio žinučių nesiunčia.
Bendrovės atstovai primygtinai prašo nespausti jose pateiktų nuorodų, nesidalinti savo asmens ir kitais duomenimis. Gavus tokią ar kitą įtartiną žinutę, „Unipark“ įspėja į ją nereaguoti ir nespausti jokių jose esančių nuorodų bei iškart ištrinti žinutę.
Apie sukčių ir kitų įtartinų asmenų bandymus pasisavinti asmens ir kitus duomenis, būtina informuoti policijos pareigūnus bendrosios pagalbos telefonu 112.
UniparksukčiaiSMS žinutė

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.