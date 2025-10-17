Lrytas Premium prenumerata tik
Siūlo pokyčius: modernizuojamus kelius laikinai galėtų valdyti privatūs subjektai

2025 m. spalio 17 d. 17:30
Prezidentas Gitanas Nausėda siūlo leisti viešojo ir privataus sektoriaus partnerystės pagrindu atnaujinamus valstybinės reikšmės kelius laikinai – kol bus baigti modernizavimo darbai – perduoti valdyti privatiems subjektams.
Vykdant viešojo ir privataus sektorių partnerystės (angl. public private partnership, PPP) projektą ir valstybinės reikšmės kelią ar jo dalį perdavus laikinai valdyti bei naudoti privačiam subjektui, kelias ir toliau priklausytų valstybei.
„Tai sudarytų sąlygas modernizuoti ir rekonstruoti daugiau valstybinės reikšmės kelių, pagerintų investicinę aplinką kelių infrastruktūros srityje“, – teigia Prezidentūra.
G. Nausėda Seimui teikia tai numatančias Kelių įstatymo nuostatas.
Pagal dabartinę tvarką, kelius patikėjimo teise valdyti gali tik valstybinė bendrovė „Via Lietuva“, kas PPP pagrindu neleidžia jų modernizuoti, nes privatus subjektas negali tapti užsakovu ar statytoju.
Anot šalies vadovo, siūlymas padėtų spręsti nepakankamo kelių infrastruktūros finansavimo problemą.
Gitanas NausėdakeliaiVia Lietuva
