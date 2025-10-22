Vežėjai piktinasi dėl pasienio kontrolės punktų uždarymo: „Kelia rimtų abejonių dėl proporcingumo“

„Valstybės institucijos turi teisę ir pareigą užtikrinti oro erdvės saugumą, tačiau šiuo atveju priimtas sprendimas kelia rimtų abejonių dėl proporcingumo. Oro incidentas neturi tapti priežastimi paralyžiuoti kelių transportą“, – sako LINAVOS generalinis sekretorius Narūnas Raulinaitis.
Pasak jo, tokie veiksmai tiesiogiai smogia vežėjų sektoriui, kurio darbuotojai jau dabar susiduria su nepakeliamomis laukimo sąlygomis pasienyje.
„Vilkikų vairuotojai pasienyje praleidžia iki 22 valandų, o šis sprendimas tik dar labiau apsunkina situaciją. Tokia praktika sukuria chaotiškas eiles, trikdo tiekimo grandines ir daro žalą visos šalies transporto sektoriui“, – teigia N. Raulinaitis.
Asociacija primena, kad Lenkija, susidūrusi su panašiais saugumo incidentais, greitai atsisakė sprendimo uždaryti sieną, supratusi, kad tokios priemonės labiau žaloja ekonomiką nei padeda spręsti saugumo problemas.
„Oro saugumo klausimai turi būti sprendžiami oro erdvėje, o ne pasienio keliuose. Nekartokime kaimynų klaidų“, – pabrėžia N. Raulinaitis.
LINAVA planuoja kreiptis į Prezidentūrą, Vyriausybę ir pasienio tarnybas, ragindama nedelsiant peržiūrėti sprendimą dėl sienos su Baltarusija uždarymo ir ateityje užtikrinti, kad tokie veiksmai būtų pagrįsti realia grėsme, o ne pertekliniu atsargumu.
Asociacijos vertinimu, būtina užtikrinti, kad saugumo priemonės nebūtų nukreiptos prieš tuos, kurie sąžiningai dirba ir palaiko šalies ekonomikos pulsą – Lietuvos vežėjus.
