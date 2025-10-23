Ekspertė atskleidė: šie naudoti automobiliai genda rečiausiai

Naudotų automobilių bendrovės „Longo LT“ paruošimo centro vadovė Ugnė Debeikienė pastebi, kad tam tikri modeliai serviso statistikoje nuolat išsiskiria savo patikimumu. Vieni beveik niekada negrįžta papildomiems remontams, o jų paruošimo kaštai – vieni mažiausių.
„Toyota Corolla 2016–2021 m. gamybos – vienas aiškiausių pavyzdžių. Remonto poreikis minimalus, varikliai – ypač 1.6 benzinas ir 1.8 hibridas – labai patikimi, o serviso sąnaudos – apie 25 proc. mažesnės nei vidutinės. Dauguma pirkėjų šiuos automobilius eksploatuoja 3–4 metus be jokių reikšmingų problemų“, – sako ji.
Tarp kitų išskiriamų modelių – „Honda Civic“ (2017–2020 m.), pasižyminti tvirta pakaba ir retai gendančia elektronika, bei „Mazda 3“ su atmosferiniais varikliais, kurių priežiūra dažniausiai apsiriboja alyvos ir filtrų keitimu. Taip pat patikimas pasirinkimas – universalieji „Volkswagen Golf VII“ (2015–2020 m.), kurie reikalauja tik planinės priežiūros ir pasižymi itin mažu rimtų gedimų procentu.
„Dar vienas dėmesio vertas variantas – „Hyundai i30“ ar „Kia Ceed“ (2017–2022 m.). Šie modeliai turi mažas eksploatacijos sąnaudas, rinkoje nesudėtinga gauti atsarginių dalių, o pirkėjai retai sugrįžta su papildomais gedimais“, – pastebi ekspertė.
Brangesnis – nebūtinai patikimesnis
Vertindama automobilių patikimumą, U. Debeikienė remiasi keliais aiškiais kriterijais: kiek kainuoja techninis paruošimas prieš pardavimą, kaip dažnai tas pats modelis grįžta dėl papildomų darbų, bei kiek laiko klientai eksploatuoja automobilį be rimtesnių gedimų. Papildomai analizuojami pirkėjų atsiliepimai ir garantinių atvejų statistika.
„Tai objektyvūs rodikliai, kurie leidžia ne tik stebėti tendencijas, bet ir formuoti aiškias rekomendacijas. Mūsų tikslas – padėti išsirinkti tokį naudotą automobilį, kuris nekels rūpesčių“, – sako paruošimo centro vadovė.
Dažnai manoma, kad kuo patikimesnis automobilis, tuo jis ir brangesnis. Vis dėlto tai ne visada tiesa. Anot ekspertės, tokie modeliai kaip „Hyundai i30“ ar „Kia Ceed“ siūlo labai gerą patikimumo ir kainos santykį – jie pigesni už daugelį konkurentų, tačiau patenka tarp rečiausiai gendančių.
„Toyota“ ir „Honda“ modeliai, žinoma, išlaiko didesnę likutinę vertę, bet ir jų eksploatacijos kaštai dažniausiai yra nedideli. Pavyzdžiui, „Škoda Octavia“, priklausomai nuo komplektacijos, taip pat gali būti racionalus pasirinkimas tiek šeimai, tiek kelionėms“, – pažymi ji.
Papildoma garantija – kada verta?
Garantiją verta rinktis tiems, kurie automobilį planuoja eksploatuoti ilgiau nei trejus metus arba perka modelį, kurio rida viršija 120 tūkst. km, o amžius – daugiau nei penkeri metai.
„Net patikimiausi naudoti automobiliai gali netikėtai sugesti – tai tiesiog gyvenimo realybė. Papildoma garantija leidžia išvengti netikėtų išlaidų ir suteikia daugiau ramybės. Tai itin aktualu šeimoms ar žmonėms, kuriems automobilis – būtinas kasdien“, – akcentuoja ji.
Ieškantiems ekonomiško sprendimo – ką rinktis?
Ieškantiems mažiausiai išlaidų reikalaujančio pasirinkimo, ekspertė rekomenduoja mažo ar vidutinio dydžio benzininius automobilius, ypač tinkančius miesto sąlygoms. Tokie modeliai kaip „Toyota Corolla“, „Honda Civic“ ar „Honda Jazz“ pasižymi ilgaamžiškumu, patikima konstrukcija ir mažomis eksploatacijos išlaidomis.
„Svarbiausia – tikra rida ir dokumentais pagrįsta techninės priežiūros istorija. Geriau sumokėti šiek tiek daugiau už prižiūrėtą automobilį nei vėliau investuoti į nenumatytus remontus“, – užbaigia ekspertė.
