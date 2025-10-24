Prieš pradedant tunelio statybos darbus kairėje automagistralės pusėje, spalio 27 d. bus pradedamas eismo perorganizavimas. Eismas Panevėžio–Vilniaus kryptimi bus uždarytas ir kreipiamas į dešinę automagistralės pusę, kur vyks dviem susiaurintomis juostomis.
Eismas Vilniaus–Panevėžio kryptimi vyks taip pat dešine automagistralės Vilnius–Panevėžys puse dviem susiaurintomis juostomis.
Kad eismas būtų saugesnis, bus įrengti gulekšniai, skiriantys transporto kryptis.
Svarbu žinoti, kad eismas nebebus nukreipiamas į lygiagrečiai esantį vietinės reikšmės kelią. Tarandės tunelio statybos darbus vykdo UAB „YIT Lietuva“. Darbų kaina – 6,2 mln. Eur su pridėtinės vertės mokesčiu. Tunelį atidaryti eismui planuojama iki kitų metų birželio.