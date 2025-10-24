Lrytas Premium prenumerata tik
12,99 Eur metams
sporto klubo narystė
AutoRadaras

Judrioje Vilniaus gatvėje nuo pirmadienio keičiasi eismas Eismo schema

2025 m. spalio 24 d. 10:48
Pabaigus pirmo etapo Tarandės tunelio Vilniuje statybos darbus, pradedami antro etapo darbai, todėl nuo spalio 27 d., pirmadienio, keičiasi eismo organizavimo tvarka – eismas abiem kryptimis vyks automagistralės Vilnius–Panevėžys (A2) dešine puse ir nebus nukreipiamas į lygiagrečiai esantį vietinį kelią, rašoma „Via Lietuvos“ pranešime žiniasklaidai.
Daugiau nuotraukų (3)
Prieš pradedant tunelio statybos darbus kairėje automagistralės pusėje, spalio 27 d. bus pradedamas eismo perorganizavimas. Eismas Panevėžio–Vilniaus kryptimi bus uždarytas ir kreipiamas į dešinę automagistralės pusę, kur vyks dviem susiaurintomis juostomis.
Eismas Vilniaus–Panevėžio kryptimi vyks taip pat dešine automagistralės Vilnius–Panevėžys puse dviem susiaurintomis juostomis.
Kad eismas būtų saugesnis, bus įrengti gulekšniai, skiriantys transporto kryptis.
Svarbu žinoti, kad eismas nebebus nukreipiamas į lygiagrečiai esantį vietinės reikšmės kelią. Tarandės tunelio statybos darbus vykdo UAB „YIT Lietuva“. Darbų kaina – 6,2 mln. Eur su pridėtinės vertės mokesčiu. Tunelį atidaryti eismui planuojama iki kitų metų birželio.
TarandėtunelisStatybos
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.