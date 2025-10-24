Svarbu žinoti vykstantiems prie kapinių: eismo tvarką pakeitė nelaukiant Vėlinių

Nuo spalio 22 d. iki lapkričio 2 d. Rokantiškių, Karveliškių, Kairėnų ir Saltoniškių kapinių prieigose šalia autobusų, apsisukimo žiedų, kapinių įėjimo vartų mašinoms draudžiama sustoti ir stovėti.
Primenama, kad nuo Žirnių gatvės link Liepynės kapinių vedančioje gatvėje automobilių stovėjimas draudžiamas visus metus.
Lapkričio 1 ir 2 d. Rokantiškių, Karveliškių, Kairėnų ir Saltoniškių kapinių prieigose eismas bus nukreipiamas apylankų maršrutais.
Automobilius bus galima statyti aikštelėse ir kelkraščiuose, kur jie nekliudo eismui ir nėra automobilių statymą draudžiančių kelio ženklų. Atkarpoje ties Rokantiškių kapinėmis eismas vyks viena kryptimi (link Viršupio gatvės), sudarant galimybę pravažiuoti maršrutiniams autobusams.
Į Kairėnų kapines rekomenduojama važiuoti nuo Nemenčinės plento pusės. Iš Kairėnų gatvės transporto priemonės bus kreipiamos apylanka per Šilėnų gatvę.
Atkarpoje ties Kairėnų kapinėmis eismas vyks viena kryptimi, į šiaurę.
Į Karveliškių kapines rekomenduojama atvykti iš Vilniaus rajono Sudervės seniūnijos pusės, vengiant įprastai kur kas labiau transporto priemonėmis užgrūsto maršruto iš Pilaitės prospekto pusės.
Eismas pro Karveliškių kapines vyks viena kryptimi: nuo A.Mickevičiaus gatvės link kapinių bus galima važiuoti tik Naujosios gatve, o išvažiuoti – tik Karveliškių gatve.
Lapkričio 1 d. Ąžuolyno gatvėje, ties Saltoniškių kapinėmis, bus draudžiamas transporto eismas, išskyrus viešojo transporto eismą. Įvažiuoti į šalia kapinių esančią stovėjimo aikštelę bus galima tik iš Ozo gatvės. („Sostinė“)
Vėlinėseismas per VėlinesVisų šventųjų diena
Rodyti daugiau žymių