Bene pelningiausias greičio matuoklis visoje šalyje: jau užfiksavo dešimtis tūkstančių pažeidėjų

Minėtas greičio matuoklis aptinkamas automagistralėje Vilnius-Kaunas-Klaipėda, 87,350 kilometre, netoliese remontuojamo Krunos viaduko.
Šis greičio matuoklis pažeidėjus fiksuoja abejomis kryptimis, įrengtas atkarpoje, kur maksimalus leistinas greitis sumažėja iki 50 km/h. Ne vienas „Kas vyksta Kaune“ skaitytojas rašė, jog būtent dėl šio matuoklio gavo baudą už greičio viršijimą ir spekuliavo, jog šis matuoklis yra vienas pelningiausių visoje šalyje.
Lietuvos policijos komunikacijos skyriaus vyriausioji specialistė Jorūnė Liutkienė portalą „Kas vyksta Kaune“ informavo, jog minėta greičio matavimo sistema 2025 m. iki spalio 1 d. užfiksavo 19 652 greičio viršijimo atvejus, o 2024 m. – net 28 052 greičio viršijimo atvejus.
Portalo žurnalistai taip pat teiravosi, kuria kryptimi važiuojant užfiksuojama daugiau greičio viršijimo atvejų, tačiau policijos atstovė atsakė, jog policija neturi galimybės patikrinti tokios informacijos. Taip pat policija neformuoja statistikos, kurioje būtų matyti, kuri greičio matavimo sistema užfiksavo daugiausiai greičio viršijimo atvejų.
tiltasgreičio matuoklisKaunas
